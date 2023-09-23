Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал информацию издания CNN, которое приписывает ГУР МО удар по ополченцам в Судане, которых поддерживала ЧВК "Вагнера". Глава разведки повторил свое заявление о том, что Украина будет охотиться на российских военных преступников.

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Буданов отреагировал на удар по приспешникам вагнеровцев в Судане

Буданов сказал, что не стоит удивляться, если на какой-то территории что-то будет с российскими военными преступниками.

Я тогда ответил, что в любой точке мира мы будем искать и охотиться на российских военных преступников, и рано или поздно это время придет, где бы они ни были. Поэтому не стоит удивляться, когда на какой-то территории что-нибудь случается с российскими военными преступниками,

– заявил Буданов.

В то же время, руководитель ГУР МО ни подтвердил, ни опроверг информацию о том, что разведка якобы причастна к операции в Судане.

"Думаю, не является большим секретом, что там, как и везде в Центральной Африке, были и остаются боевики "Вагнера". Россия сама довела себя до ситуации, когда она оказалась на грани стратегического краха. Россия шаг за шагом будет постепенно терять то, что она завоевала. Она заплатила большую цену с точки зрения людей, с точки зрения финансовых ресурсов, по всему миру. Чем больше Россия сражается против нас, тем больше она теряет", – резюмировал Буданов.

Что известно об атаке по приспешникам "Вагнера" в Судане