Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал информацию издания CNN, которое приписывает ГУР МО удар по ополченцам в Судане, которых поддерживала ЧВК "Вагнера". Глава разведки повторил свое заявление о том, что Украина будет охотиться на российских военных преступников.
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Буданов отреагировал на удар по приспешникам вагнеровцев в Судане
Буданов сказал, что не стоит удивляться, если на какой-то территории что-то будет с российскими военными преступниками.
Я тогда ответил, что в любой точке мира мы будем искать и охотиться на российских военных преступников, и рано или поздно это время придет, где бы они ни были. Поэтому не стоит удивляться, когда на какой-то территории что-нибудь случается с российскими военными преступниками,
– заявил Буданов.
В то же время, руководитель ГУР МО ни подтвердил, ни опроверг информацию о том, что разведка якобы причастна к операции в Судане.
"Думаю, не является большим секретом, что там, как и везде в Центральной Африке, были и остаются боевики "Вагнера". Россия сама довела себя до ситуации, когда она оказалась на грани стратегического краха. Россия шаг за шагом будет постепенно терять то, что она завоевала. Она заплатила большую цену с точки зрения людей, с точки зрения финансовых ресурсов, по всему миру. Чем больше Россия сражается против нас, тем больше она теряет", – резюмировал Буданов.
Что известно об атаке по приспешникам "Вагнера" в Судане
- Журналисты CNN заявили, что к атакам по приспешникам "Вагнера" в Судане может быть причастна Украина. Речь идет якобы об участии Украины в атаках по военизированной группировке в Судане, поддерживаемой ЧВК "Вагнера".
- Издание информировало, что по меньшей мере в восьми атаках принимали участие два беспилотника, которые широко используют украинские военные, в частности, DJI MAVIC 3. Также журналисты видели украинский текст на контроллере дрона.
- В ответ представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Украина как-то причастна к ударам по приспешникам ЧВК "Вагнера" в Судане.
- Тогда Юсов напомнил слова Буданова о том, что Украина уничтожит российских военных преступников в любой точке мира.