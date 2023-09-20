Журналисты CNN заявили, что к атакам по приспешникам "Вагнера" в Судане может быть причастна Украина. Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии 24 Канала отметил, что, очевидно, влияние россиян в мире уменьшается.

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Андрей Юсов прокомментировал заявление CNN

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Украина как-то причастна к приспешникам ППК "Вагнера" в Судане.

Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Мы можем лишь констатировать, что влияние России в мире, в частности в Африке, уменьшается. И те усилия которые выстраивали власти России на протяжении десятилетий сводятся на нет и их выжимают оттуда,

– сказал Юсов 24 Каналу.

В то же время, он напомнил слова главы ГУР генерала Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни были.

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