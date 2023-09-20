Журналісти CNN заявили, що до атак по поплічниках "Вагнера" в Судані може бути причетна Україна. Представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі 24 Каналу зазначив, що, очевидно, вплив росіян у світі зменшується.

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Андрій Юсов прокоментував заяву CNN

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про те, що Україна якось причетна до поплічників ПВК "Вагнера" в Судані.

Не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Можемо лише констатувати, що вплив Росії у світі, зокрема в Африці, зменшується. І ті зусилля які, вибудовувала влада Росії впродовж десятиліть зводяться нанівець і їх вичавлюють звідти,

– сказав Юсов 24 Каналу.

Водночас він нагадав слова очільника ГУР генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не були.

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