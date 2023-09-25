Итак, беспокойным вечер 25 сентября оказался и для жителей России. Там и воздушную тревогу объявляли, и взрывы раздавались.

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Что известно о взрывах

Так, жители Белгородской области жалуются на якобы массированную атаку дронами. Говорят, что в Грайворонском районе работает система ПВО. Мол, удалось сбить не менее 5 беспилотников. А по состоянию на 22:05 – уже о целых 7.

Тем временем в Курске в аэропорту включили воздушную тревогу. Там предупреждают об угрозе с неба. Пока неизвестно, о чем именно идет речь.

Сирены выли и в Севастополе