Так называемый губернатор Развожаев 25 сентября призвал запустить систему оповещения о воздушной тревоге. И уже вечером местные жители имели возможность насладиться ее работой.

Читайте также У страха глаза большие: в Севастополе хотят запустить систему оповещения о тревоге

В Севастополе слышны взрывы

Собственно, воздушную тревогу в Севастополе объявили около 20:57. Жители слышали нещадный вой сирен, который будет их музыкальным сопровождением до тех пор, пока полуостров не освободят из-под оккупации.

В Севастополе раздается воздушная тревога: смотрите видео

А уже в 20:59 телеграм-каналы начали писать о том, что работает ПВО. Крайне удивительно, ведь так называемые местные власти сообщали о другом алгоритме действий. Но об этом дальше.

Говорят, что сирены слышали в районе Штурмового, Центра города, а также 5 микрорайона. Причем, предшествовал завиванию сирен звук взрыва. Кроме того, воздушную тревогу слышали и в Нахимовском районе.

Вместо любимых сериалов – уведомление о воздушной тревоге: смотрите видео

Обратим внимание, что из-за Крымского моста движение автотранспорта временно перекрыли. Всё в лучших традициях. Ничего страшного не происходит, но мост мы снова сделаем недоступным.

Собственно, так называемые местные власти предупреждали, что воздушная тревога будет раздаваться за 30 – 50 минут до угрозы. Мол, у людей будет достаточно времени, чтобы подготовиться. Реальность такова: сирена, а через две минуты – взрывы.

Жители не могут попасть в хранилище: смотрите видео

Местные жители пришли в детский сад, чтобы попасть в укрытие. Оно было закрыто, поэтому они выложили это на видео, чтобы пожаловаться на угрозу собственной жизни. Позже укрытие все же открыли.

Заметим, что в телеграм-каналах оккупантов несколько раз после 21:00 упоминались "Штормы". Вероятно, враги подразумевают ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ бьют по военным объектам захватчиков. Вскоре решили не вуалировать, а четко указывать название ракет в сообщениях, предупреждая местных жителей.

В 21:24 к жителям обратились снова. Призвали принять все необходимые меры, а также не находиться вблизи окон.

По данным некоторых российских СМИ, на полуостров летят сразу 7 ракет. Как говорим мы, Развожаев своим желанием запустить систему оповещения предсказал веселую ночь жителям Севастополя.

Обратите внимание, что взрывы слышали в Севастополе, в районе Инкермана, в Джанкое, в районе аэродрома "Бельбек". Собственно, Развожаев заявил, что в районе "Бельбека" якобы сбили одну ракету. Оккупанты уверяют, что удалось сбить все-все ракеты. Возможно, сбили даже больше ракет, чем летело на полуостров.