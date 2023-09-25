Так званий губернатор Развожаєв 25 вересня закликав запустити систему оповіщення про повітряну тривогу. І вже ввечері місцеві мешканці мали змогу насолодитися її роботою.

Читайте також У страху очі великі: у Севастополі хочуть запустити систему оповіщення про тривогу

У Севастополі чути вибухи

Власне, повітряну тривогу у Севастополі оголосили близько 20:57. Мешканці чули немилосердне виття сирен, яке буде їхнім музичним супроводом доти, поки півострів не звільнять з-під окупації.

У Севастополі лунає повітряна тривога: дивіться відео

А вже о 20:59 телеграм-канали почали писати про те, що працює ППО. Вкрай дивно, адже так звана місцева влада повідомляла про інший алгоритм дій. Але про це далі.

Кажуть, що сирени чули у районі Штурмового, Центру міста, а також 5-го мікрорайону. Причому, передував завиванню сирен звук вибуху. Крім того, повітряну тривогу чули й у Нахімовському районі.

Замість улюблених серіалів – сповіщення про повітряну тривогу: дивіться відео

Звернімо увагу, що через Кримський міст рух автотранспорту тимчасово перекрили. Все в найкращих традиціях. Нічого страшного не відбувається, але міст ми знову зробимо недоступним.

Власне, так звана місцева влада попереджала, що повітряна тривога лунатиме за 30 – 50 хвилин до загрози. Мовляв, люди матимуть вдосталь часу, щоб підготуватися. Реальність така: сирена, а через дві хвилини – вибухи.

Мешканці не можуть потрапити у сховище: дивіться відео

Місцеві мешканці прийшли до дитячого садка, щоб потрапити до укриття. Воно було зачинене, тож вони виклали це на відео, щоб поскаржитися на загрозу для власного життя. Пізніше сховище таки відкрили.

Зауважимо, що у телеграм-каналах окупантів кілька разів після 21:00 згадувалися "Шторми". Ймовірно, вороги мають на увазі ракети Storm Shadow, якими ЗСУ б'ють по військових об'єктах загарбників. Власне, невдовзі вирішили не вуалювати, а чітко вказувати назву ракет у повідомленнях, попереджаючи місцевих мешканців.

О 21:24 до мешканців звернулися знову. Закликали вжити всіх необхідних заходів, а також не перебувати поблизу вікон.

Власне, за даними деяких російських ЗМІ, на півострів летять відразу 7 ракет. Як кажемо ми, Развожаєв своїм бажанням запустити систему оповіщення напророкував веселу ніч мешканцям Севастополя.

Звернімо увагу, що вибухи чули у Севастополі, в районі Інкермана, у Джанкої, у районі аеродрому "Бельбек". Власне, Развожаєв заявив, що в районі "Бельбека" буцімто били одну ракету. Окупанти запевняють, що вдалося збити всі-всі ракети. Можливо, збили навіть більше ракет, ніж летіло на півострів.