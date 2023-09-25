Собственно, местный так называемый губернатор Развожаев решил, что пора извещать жителей о возможной угрозе. Так, в Севастополе оккупанты будут слышать не только "хлопок", но и завывание сирен чуть ли не на ежедневной основе.

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Будут три вида уведомлений

В момент получения сигнала есть от 30 до 50 минут, чтобы спокойно выполнить все действия по принятию мер по обеспечению личной безопасности (пройти в укрытие или остаться дома, следуя инструкции),

– говорит Развожаев.

Говорит, что после получения сигнала от военных об угрозе с неба, лично будет отдавать команду о воздушной тревоге. Самих видов оповещения будет три: запуск сирен и громкоговорителей, перехват федеральных каналов, а также сигнал тревоги будут запускаться по региональным СМИ "с небольшим люфтом по времени после запуска сирен".

Российский военкор Александр Коц в восторге от введения воздушных тревог. Мол, их должны объявлять также в других регионах, которые регулярно подвергаются атакам. Говорит, что жителей следует предупреждать о ракетных ударах.

Поручил разобраться с укрытиями

Также Развожаев решил взяться за укрытие. Мол, оккупантам нужно понимать, куда они могут пойти, чтобы переждать атаку. Так называемый губернатор приказал, чтобы работу с укрытиями провели с каждым домом. Даже теми, у которых отсутствуют подвалы.

Подвал в одном из домов в Севастополе превратили в свалку: смотрите видео

Как показывает практика, враг атакует военные объекты. Тем не менее, есть работа ПВО. Вспомним ситуацию со сбитой ракетой, обломки которой упали возле Луначарского театра: у нас город военный, воинских частей расположено очень много,

– отметил он.

Обратим внимание на то, что сам Развожаев подтверждает, что атаки производятся исключительно по военным объектам. Впрочем, действительно, россияне превратили Севастополь в одну сплошную военную базу.

По словам Развожаева, особенно готовыми нужно быть жильцам в Гагаринском, Нахимовском и Ленинском районах.

Заметим, что истерия вокруг воздушной тревоги и укрытий не случайна. Оккупанты бьют тревогу после того, как 22 сентября произошла успешная атака по штабу флота.