Отже, неспокійним вечір 25 вересня виявився і для мешканців Росії. Там і повітряну тривогу оголошували, і вибухи лунали.

Читайте також У Брянську спалахнула сильна пожежа: росіяни скаржаться на атаку по дизельному заводу

Що відомо про вибухи

Так, мешканці Бєлгородської області нарікають на буцімто масовану атаку дронами. Кажуть, що у Грайворонському районі працює система ППО. Мовляв, вдалося збити щонайменше 5 безпілотників. А станом на 22:05 – вже про цілих 7.

Тим часом у Курську в аеропорту увімкнули повітряну тривогу. Там попереджають про загрозу з неба. Поки достеменно невідомо, про що саме йдеться.

Сирени вили й у Севастополі