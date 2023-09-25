Отже, неспокійним вечір 25 вересня виявився і для мешканців Росії. Там і повітряну тривогу оголошували, і вибухи лунали.
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Що відомо про вибухи
Так, мешканці Бєлгородської області нарікають на буцімто масовану атаку дронами. Кажуть, що у Грайворонському районі працює система ППО. Мовляв, вдалося збити щонайменше 5 безпілотників. А станом на 22:05 – вже про цілих 7.
Тим часом у Курську в аеропорту увімкнули повітряну тривогу. Там попереджають про загрозу з неба. Поки достеменно невідомо, про що саме йдеться.
Сирени вили й у Севастополі
- Так, у Севастополі повітряну тривогу оголосили близько 20:57. Тоді місцеві мешканці чули сирени у різних районах окупованого міста.
- Цікаво, що о 20:59 телеграм-канали почали писати про роботу ППО. Звернімо увагу, що так званий губернатор Развожаєв обіцяв, що повітряну тривогу оголошуватимуть за 30 – 50 хвилин до потенційної загрози.
- Місцеві мешканці розповіли, що сирени чули у районі Штурмового, Центру міста, а також 5-го мікрорайону. Причому, передував завиванню сирен звук вибуху. А також повітряну тривогу чули ще й у Нахімовському районі.
- До слова через Кримський міст рух автотранспорту тимчасово перекрили. Причому про це повідомили до того, як пролунала повітряна тривога.