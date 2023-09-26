Про це повідомляють російські ЗМІ. Всього окупанти кажуть про збиття 5 безпілотників, передає 24 Канал.
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У Курській області було неспокійно
У російському міністерстві оборони заявили, що ввечері 25 вересня над Курською областю російські солдати буцімто збили 4 невідомих безпілотники. До цього жителі регіону бідкалися про гучні звуки вибухів.
У Курській області лунали вибухи: дивіться відео
Однак на цьому міноборони країни-агресорки не зупинилося і вже о 5:30 ранку вони знову відзвітували про збиття ще одного безпілотного літального апарата. Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі серед росіян після цієї атаки.
Крім цього, у Росії також триває й сезон блекаутів. Зокрема, губернатор Курської області Роман Старовойт сказав, що 7 населених пунктів Курської області залишилися без електрики через атаку БпЛА.
Він зазначив, що у селі Снагость Коренівського району області "український безпілотник" скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію. Старовойт підкреслив, що аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, як тільки дозволить обстановка.
Раніше у самому Курську лунали сирени й вибухи
- Російські загарбники ввечері 25 вересня увімкнули сирену в аеропорті у Курську. Окупанти зазначали, що там буцімто була якась небезпека у небі.
- За день до цього, українські військові завдали удару по аеродрому "Халіно" у Курську. Внаслідок цього там було знищено командування авіаполку Росії.
- Крім того, під атакою також опинився й нафтопереробний завод у російському місті. Там було пряме влучання у будівлю.
- А зранку 24 вересня безпілотник влучив в адмінбудівлю у Курську. Як виявилося, це була будівля регіонального управління ФСБ, який, за словами української розвідки, атакував наш безпілотник.