Отопительный сезон 2023/2024 в Украине будет сложным – такого мнения придерживаются все эксперты. Впрочем, у власти есть план – в частности, в МВД проинформировали о своих действиях на случай блэкаута.

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Что будут делать правоохранители

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что провел первое заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения при возможных отключениях электроэнергии.

По его словам, штаб будет своевременно реагировать на все чрезвычайные ситуации. В министерстве есть ситуационный центр, где работают аналитики – они просчитывают, какие угрозы могут быть для нашей страны и как на них реагировать. Отвечать на вызовы будут, учитывая опыт прошлой осени и зимы.

План действий во время длительных отключений электроэнергии будет следующим:

полиция будет усиленно патрулировать улицы;

медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры обеспечат генераторами;

откроют пункты несокрушимости.

В МВД уверяют: враг коварен и не остановится, но чиновники уже знают, как реагировать и работать во время чрезвычайных ситуаций.

Сумки в темноте не украдут

Координационные штабы создадут и на региональном уровне: так смогут реагировать на угрозы более оперативно. Штабы будут работать 24/7, они будут обеспечивать безопасность при отключении электроэнергии, а также готовить отчеты для высшего руководства государства и СНБО.

Теперь просчитываются потребности каждого региона, чтобы оперативно устранять все возможные проблемы. Мы должны обеспечить бесперебойную работу медучреждений, а граждане должны быть обеспечены средствами связи, едой, водой и всем необходимым. Мы также говорим об увеличении количества правоохранителей,

– информирует министр.

От людей нужно не так много – знать, где расположены ближайшие пункты несокрушимости. Облегчит дело приложение "Дия": там запустят возможность найти адреса пунктов.

На заседании были энергетики, представители силовых ведомств, Минздрава, Минцифры и других министерств.

Как подготовиться к отключениям света

24 Канал собрал советы, что каждый из нас может сделать, чтобы пройти еще одну сложную зиму с минимальными нервами. Читайте наш материал "Товары первой необходимости: что нужно купить на случай блэкаута". Спойлер: не паникуйте, мы уже пережили одну зиму и показали, что несокрушимы!