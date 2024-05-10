Йдеться про Харківщину та Дніпропетровщину. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі Радіо Свобода.

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У нас є два регіони, які страждають найбільше. Перше – це Харків. Ми маємо там мережеві обмеження. Це означає, що не можна подати електроенергію, яка є там на інші частини України, якщо так можна сказати, в саме місто через мережеві обмеження. І там на кожну годину десь 200 − 250 тисяч людей перебувають без світла,

– сказав Сергій Коваленко.

Відповідно до його слів, локальний оператор мереж намагається зробити це досить збалансовано, але на 100% на кожну годину неможливо заживити кожного з споживачів.

Коваленко зазначив, що на Дніпропетровщині після масованих обстрілів енергооб'єктів від березня діють обмеження для промислових споживачів.

Друга історія у нас складається на Дніпропетровщині. В одному з промислових регіонів також діють промислові обмеження ще з березневих обстрілів. І там є обмеження. Вони стосуються насамперед промисловості. Це мережеві обмеження,

– зазначив Коваленко.

Він констатує, що попри те, що квітень і травень є місяцями, коли енергоспоживання одне з найнижчих вже спостерігається дефіцит у пікові ранкові та вечірні години споживання.

"Звісно, декілька годин в день, коли є сонце, працюють сонячні станції на повну потужність, цього дефіциту може не бути, але в ранкові та ввечері пікові години у нас є вже дефіцит", – повідомив він.

Коваленко зазначив, що варто розуміти ще 2 моменти.

По-перше, це квітень і травень. Такі два місяці за весь рік, в якому споживання максимально низьке. Тобто в нас тепло, у нас довгий світловий день і в нас ще не настала спека, коли вмикаються всі кондиціонери. Тобто ми маємо розуміти, що навіть на низькому споживанні у нас вже є дефіцит,

– резюмував він.

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