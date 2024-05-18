Повітряна тривога у Харківській області триває з 8:29 18 травня. Станом на 14:55 область ще залишалась червоною.

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Що відбувається у Харкові

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що російські окупанти запустили керовані авіаційні бомби з допомогою тактичної авіації на Харківщині.

У місті гучно. Серія вибухів,

– заявив Терехов о 14:50.

Міський голова закликав людей бути обережними. Адже ворог ледь не щодня обстрілює обласний центр Харківської області та увесь регіон.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що вороги вдарили по Харкову. Він пояснив, що інформацію про постраждалих перевіряють профільні служби.

Ворог вдарив по мирних у Харкові