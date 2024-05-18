На Харківському напрямку тривають важкі бої. В Генштабі повідомили, що противник, за підтримки авіації, намагався п’ять разів прорвати рубежі нашої оборони в районах Липців і Вовчанська.

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Ситуація на Харківщині

Ворог завдав авіаударів поблизу Липців, Веселого, Нескучного та Удів, використавши загалом 17 КАБів. Водночас українські бійці не дають ворогу просунутися вглиб території.

Крім того, на окремих ділянках українські підрозділи провели штурмові дії,

– заявив Генштаб ЗСУ.

Окупанти продовжують зазнавити значних втрат: протягом доби на цьому напрямку противник втратив: живої сили – 25 осіб, військової техніки та озброєння – 12 одиниць.

ЗСУ покращують тактичне положення

На Лиманському напрямку противник тричі намагався потіснити підрозділи Сил оборони біля Новосадового, Торського та Григорівки, успіху не мав.

Натомість, наші захисники покращили тактичне положення у деяких районах цього напрямку.

Бої на Донеччині

На Покровському напрямку росіяни підтримують інтенсивність наступальних дій. Від початку доби російські окупанти вже 10 разів намагалися прорвати нашу оборону, зокрема в напрямках населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша та Уманське. Активно працювала російська авіація, удари якої припали на райони Олександрополя, Євгенівки, Калинового, Восхода та Уманського.

Від початку доби лише на Донеччині загальні втрати противника складають близько 115 російських окупантів та 15 одиниць військової техніки,

– додають в Генштабі.

Наступ на Харківщині: що важливо знати