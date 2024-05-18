На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои. В Генштабе сообщили, что противник, при поддержке авиации, пытался пять раз прорвать рубежи нашей обороны в районах Липцов и Волчанска.
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Ситуация на Харьковщине
Враг нанес авиаудары вблизи Липцов, Веселого, Нескучного и Удов, использовав всего 17 КАБов. В то же время украинские бойцы не дают врагу продвинуться вглубь территории.
Кроме того, на отдельных участках украинские подразделения провели штурмовые действия,
– заявил Генштаб ВСУ.
Оккупанты продолжают нести значительные потери: в течение суток на этом направлении противник потерял: живой силы – 25 человек, военной техники и вооружения – 12 единиц.
ВСУ улучшают тактическое положение
На Лиманском направлении противник трижды пытался потеснить подразделения Сил обороны возле Новосадового, Торского и Григорьевки, успеха не имел.
Наши защитники улучшили тактическое положение в некоторых районах этого направления.
Бои в Донецкой области
На Покровском направлении россияне поддерживают интенсивность наступательных действий. С начала суток российские оккупанты уже 10 раз пытались прорвать нашу оборону, в частности в направлениях населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Новоселовка Первая и Уманское. Активно работала российская авиация, удары которой пришлись на районы Александрополя, Евгеньевки, Калинового, Востока и Уманского.
С начала суток только в Донецкой области общие потери противника составляют около 115 российских окупантов и 15 единиц военной техники,
– добавляют в Генштабе.
Наступление на Харьковщине: что важно знать
- Россия 10 мая начала новое наступление в Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что враг должен был начать его позже. По его словам, противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 км и заставил нас привлечь резервы.
- Буданов считает, что главная цель наступления на Харьковщину – создать хаос и панику для того, чтобы заставить наши группировки отходить на восточных направлениях и дестабилизировать ситуацию внутри страны.
- Между тем, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предположил, что Россия намерена "торговаться" за счет захваченных населенных пунктов Харьковской области. Кремль хочет возложить их на стол переговоров в обмен на другие территории.