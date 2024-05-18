Россия 10 мая начала новое наступление в Харьковской области, хотя ожидалось, что это произойдет позже. Таким образом противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров и заставил нас привлечь резервы.

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Имеют стратегическую цель

Глава Кремля, на вопрос журналиста о целях российских войск на Харьковском направлении, заявил, что российские войска достигают успеха "по плану" и что у российских войск нет ближайших планов захвата города Харьков.

Путин заявил, что российские наступательные действия на харьковском направлении направлены на создание "буферной зоны" для защиты приграничных районов России, в частности города Белгород, от украинских ударов,

– отмечают аналитики.

Ранее ISW оценивало, что российские силы, похоже, предпочитают создание "буферной зоны" вдоль международной границы, а не создание условий для более глубокого проникновения на север Харьковской области.

"ISW продолжает оценивать, что российские наступательные операции вдоль международной границы Харькова, вероятно, имеют стратегическую цель привлечь и прикрепить украинские силы к этой оси, чтобы обеспечить продвижение России в других районах Востока Украины", – говорится в отчете ISW.

Какова сейчас ситуация в Харьковской области