Россия 10 мая начала новое наступление в Харьковской области, хотя ожидалось, что это произойдет позже. Таким образом противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров и заставил нас привлечь резервы.
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Имеют стратегическую цель
Глава Кремля, на вопрос журналиста о целях российских войск на Харьковском направлении, заявил, что российские войска достигают успеха "по плану" и что у российских войск нет ближайших планов захвата города Харьков.
Путин заявил, что российские наступательные действия на харьковском направлении направлены на создание "буферной зоны" для защиты приграничных районов России, в частности города Белгород, от украинских ударов,
– отмечают аналитики.
Ранее ISW оценивало, что российские силы, похоже, предпочитают создание "буферной зоны" вдоль международной границы, а не создание условий для более глубокого проникновения на север Харьковской области.
"ISW продолжает оценивать, что российские наступательные операции вдоль международной границы Харькова, вероятно, имеют стратегическую цель привлечь и прикрепить украинские силы к этой оси, чтобы обеспечить продвижение России в других районах Востока Украины", – говорится в отчете ISW.
Какова сейчас ситуация в Харьковской области
- На Харьковщине продолжаются активные бои, а Силы обороны не дают врагу закрепиться. Сейчас украинские бойцы осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска.
- Город Волчанск остается целью россиян во время наступления на Харьковщину. В то же время оккупанты не планируют останавливаться и имеют другие планы. Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами.
- В то же время, по словам президента, главное на сегодня – Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Зеленский отметил, что на некоторых направлениях враг совсем не продвинулся.
- Также президент говорит, что Силы обороны стабилизировали продвижение россиян на севере Харьковской области. Сейчас самая глубокая точка продвижения врага – 10 километров.
- Буданов считает, что главная цель наступления на Харьковщину – создать хаос и панику для того, чтобы заставить наши группировки отходить на восточных направлениях и дестабилизировать ситуацию внутри страны.
- Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предположил, что Россия намерена "торговаться" за счет захваченных населенных пунктов Харьковской области. Кремль хочет положить их на стол переговоров в обмен на другие территории.