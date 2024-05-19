Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що виникає чимало труднощів з евакуацією жителів. Часто люди повертаються назад у свої помешкання, а хтось взагалі не виходить з домівок, тому доводиться зазирати у вікна.

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Про проблеми під час евакуації

Кореспондентку шокувала історія, коли патрульна поліція знайшла в будинку родину з дітьми. Хоча подавалися дані, що їх вже не було на цій території. Вони, мабуть, стежками повернулися у свою оселю. Проте правоохоронці їх евакуювали.

Загалом складно полічити кількість людей, які залишаються у своїх домівках. Це відбувається за заявками родичів, які дзвонять на гарячу лінію, бо під час перевірки дворів багато людей не виходять. Доводиться обстукувати ворота та зазирати у вікна, щоб зрозуміти, чи живуть там люди,

– сказала Черненко.

Процес евакуації часто відбувається без мобільного сигналу. Родичі, чиї сім'ї живуть на півночі Харківщини, телефонують до них та просять виїжджати. Окрім того, їздять машини з гучномовцями й сповіщають про точки збору – звідки відбуватиметься евакуація.

Часто буває, що людей просто підбирають по дорозі – з валізами, сумками та іншими речами. Вони рухалися до місця вивезення, але їм допомогли раніше. До цього залучена велика кількість рятувальників, які намагаються якомога комфортніше евакуювати людей.

Що відбувається після евакуації

Неможливо дати людям усе, що вони залишають вдома. Проте базовими та найнеобхіднішими речами намагаються забезпечити: ліки, окуляри, продукти, спальні місця, ковдри, набори гігієни, людям із домашніми тваринами – корм та переноски.

З евакуйованими ретельно працюють психологи. Переважна більшість людей, яких забирають, похилого віку. Вони мають певні проблеми зі здоров'ям, але чи не найбільше до останнього трималися за своє майно. Усіх перевозять у Харків та більш спокійні місця області.

Буває, на жаль, що людина виїжджає вже зі згорілого житла. Один з наших колег написав такі слова: "Коли їдеш в автобусі з людьми, які евакуювалися, то від багатьох пахне димом їхніх згорілих домівок, згорілих вулиць Вовчанська". Потрібні найнеобхідніші речі, і їх надають у місцях тимчасового проживання,

– розповіла Анна Черненко.

Обстріли не затихають ні на хвилину. У прикордонні іде просто канонада зі звуків, часто заснути не можна. Жоден погріб не врятує від влучання авіаційного снаряда, тому є нагальна потреба виїжджати з півночі Харківщини.

Яка ситуація у Вовчанську