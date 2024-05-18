Звісно, українські бійці одразу зрозуміли, що перед ними ворог і дали відсіч росіянам. Проте у бою прикордонники отримали травми і були змушені відступити до Вовчанська.

Дивіться також Посилення оборони у Вовчанську: що відбувається на Харківському напрямку

Штурми росіян під Вовчанськом

Військовий з позивним "Фрозен" розповів, що однієї з ночей їх почали крити артилерією та КАБами. Прикордонників попереджали, що росіяни планують штурму і готуються відправляти ДРГ. Близько 5 ранку один з бійців виявив ворожу групу. Почався бій.

Ворог почав брати прикордонників в оточення, тому військові вирішили відступити.

Зрозуміли, що ми не вивеземо цей бій без боєкомплекту, який почав закінчувати. Ми вирішили відійти від своїх позиції, тому що ворог також був поранений, але ми чули як вони нас обходять з боків,

– розповідає "Фрозен".

Хлопцям вдалося вийти та переміститися на запасну позицію. Вже там надійшла інформація, що до них прямує група осіб з 5 – 6 осіб. Це були росіяни, що вдавали з себе бійців суміжного підрозділу – однак українські оборонці зрозуміли, що це ворог і відкрили вогонь. Після цього окупанти ще намагалися штурмувати позиції, однак їх зустріли боєм.

Під час відбиття атаки прикордонники "Фрозен" та "Воділа" отримали акубаротравми, останнього також посікло осколками. Згодом обох евакуювали до медичного закладу, де вони завершують лікування і готуються знову до бою.

Розповідь прикордонників про бої під Вовчанськом: дивіться відео

Яка ситуація на Харківському напрямку