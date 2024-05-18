Глава Міноборони сказав в інтерв'ю CNN, що вороги розширили фронт з певною метою. Перед цим Володимир Зеленський пояснив, що наступ окупантів може складатись із декількох хвиль й перша була у Харківській області, пише 24 Канал.

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Що сказав Умєров про ситуацію на Харківщині

Міністр оборони розповів, що ситуація складна, проте вона під контролем. За словами Умєрова, ЗСУ стабілізують ситуацію, проте потребують допомоги у вигляді зброї.

Зброя надходить з запізненням, і росіяни цим користуються. Постачання затрималося на пів року. Тому вони й розширили фронт, щоб не дозволити нам скористатися цією зброєю,

– заявив Рустем Умєров.

За його словами, ЗСУ тримають позиції та відбивають атаки, попри затримки зброї. Міністр також сказав, що Україна намагається евакуювати з прикордонних міст цивільне населення, яке росіяни обстрілюють.

Міністр пояснив, що ЗСУ тримають позиції. Проте пояснив, що нам потрібно більше зброї. Зокрема, ракет, засобів протиповітряної оборони, артилерії, БМП, БТР та боєприпасів.

"Це те, що є проблемою на сьогодні. Отже, ми залучили більшу кількість людей, але нам потрібно більше зброї", – запевнив Рустем Умєров.

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