Глава Минобороны сказал в интервью CNN, что враги расширили фронт с определенной целью. Перед этим Владимир Зеленский объяснил, что наступление оккупантов может состоять из нескольких волн и первая была в Харьковской области, пишет 24 Канал.

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Что сказал Умеров о ситуации на Харьковщине

Министр обороны рассказал, что ситуация сложная, однако она под контролем. По словам Умерова, ВСУ стабилизируют ситуацию, однако нуждаются в помощи в виде оружия.

Оружие поступает с опозданием, и россияне этим пользуются. Поставка задержалась на полгода. Поэтому они и расширили фронт, чтобы не позволить нам воспользоваться этим оружием,

– заявил Рустем Умеров.

По его словам, ВСУ держат позиции и отражают атаки, несмотря на задержки оружия. Министр также сказал, что Украина пытается эвакуировать из приграничных городов гражданское население, которое россияне обстреливают.

Министр объяснил, что ВСУ держат позиции. Однако объяснил, что нам нужно больше оружия. В частности, ракет, средств противовоздушной обороны, артиллерии, БМП, БТР и боеприпасов.

"Это то, что является проблемой на сегодня. Итак, мы привлекли большее количество людей, но нам нужно больше оружия", – заверил Рустем Умеров.

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