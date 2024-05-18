Конечно, украинские бойцы сразу поняли, что перед ними враг и дали отпор россиянам. Однако в бою пограничники получили травмы и были вынуждены отступить в Волчанск.

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Штурмы россиян под Волчанском

Военный с позывным "Фрозен" рассказал, что одной из ночей их начали крыть артиллерией и КАБами. Пограничников предупреждали, что россияне планируют штурм и готовятся отправлять ДРГ. Около 5 утра один из бойцов обнаружил вражескую группу. Начался бой.

Враг начал брать пограничников в окружение, поэтому военные решили отступить.

Поняли, что мы не вывезем этот бой без боекомплекта, который начал заканчивать. Мы решили отойти от своих позиции, потому что враг также был ранен, но мы слышали как они нас обходят по бокам,

– рассказывает "Фрозен".

Ребятам удалось выйти и переместиться на запасную позицию. Уже там поступила информация, что к ним направляется группа лиц из 5 – 6 человек. Это были россияне, что представляли из себя бойцов смежного подразделения – однако украинские защитники поняли, что это враг и открыли огонь. После этого оккупанты еще пытались штурмовать позиции, однако их встретили боем.

Во время отражения атаки пограничники "Фрозен" и "Водила" получили акубаротравмы, последнего также посекло осколками. Впоследствии обоих эвакуировали в медицинское учреждение, где они завершают лечение и готовятся снова к бою.

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