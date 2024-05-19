Відповідні кадри засвітилися у мережі. На них яскраво видно, як армія ворога виносить майно з будинку у Вовчанську.

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Мародерство окупантів продовжується

Російські загарбники ще на початку повномасштабної війни "прославилися" тим, що грабували та обкрадали будинки українців.

Їх цікавила техніка, унітази та інші речі, якими можна користуватися у побуті. Однак, це далеко не найекстравагантніші "трофеї", які вони крали. В поле їхнього зору, як об'єкт, який можна забрати, була навіть жіноча білизна українок, яку російські військові крали, аби "ощасливити" своїх дружин.

Попри те, що з початку повномасштабного вторгнення минуло вже понад 2 роки, своїм звичкам окупанти не зраджують і досі.

Так, у Вовчанську на Харківщині, де зараз продовжують точитися активні бойові дії, камери спостереження зафіксували, як посіпаки Путіна мародерять. На відео видно, що група окупантів грабує один із будинків, у захопленій ними частині міста.

До злочину вони підготувались "ґрунтовно". Загарбники підігнали автомобіль до двору, щоб "винести" якомога більше.

Окупанти мародерять у Вовчанську: дивіться відео

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