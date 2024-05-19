Соответствующие кадры засветились в сети. На них ярко видно, как армия врага выносит имущество из дома в Волчанске.
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Мародерство оккупантов продолжается
Российские захватчики еще в начале полномасштабной войны "прославились" тем, что грабили и обворовывали дома украинцев.
Их интересовала техника, унитазы и другие вещи, которыми можно пользоваться в быту. Однако, это далеко не самые экстравагантные "трофеи", которые они воровали. В поле их зрения, как объект, который можно забрать, было даже женское белье украинок, которое российские военные воровали, чтобы "осчастливить" своих жен.
Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения прошло уже более 2 лет, своим привычкам оккупанты не изменяют до сих пор.
Так, в Волчанске на Харьковщине, где сейчас продолжают идти активные боевые действия, камеры наблюдения зафиксировали, как приспешники Путина мародерствуют. На видео видно, что группа оккупантов грабит один из домов, в захваченной ими части города.
К преступлению они подготовились "основательно". Захватчики подогнали автомобиль ко двору, чтобы "вынести" как можно больше.
Оккупанты мародерят в Волчанске: смотрите видео
Авто с гражданскими попало под вражеский обстрел в Волчанске: что известно
- В Харьковской областной прокуратуре заявили, что по данным следствия, 16 мая 4 мирных жителя пытались на авто выехать из города Волчанск.
- Однако, дороге по городу они попали под вражеский обстрел. В результате 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте.
- Известно, что жена водителя и пассажир получили ранения.
- Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование. Собственно, по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.