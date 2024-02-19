Если россияне планировали избежать ответственности за свои преступления на Киевщине весной 2022 года, то для них есть плохие новости – о них никто не забыл и им не будет покоя нигде. Рано или поздно они будут деанонимизированы и понесут ответственность за страдания украинцев. Никто не избежит наказания.
Благодаря работе группы волонтеров было проведено OSINT-расследование с целью установления лиц российских военных преступников – военных России, которые в марте 2022 года во время вторжения принимали непосредственное участие в боях за населенные пункты Буча и Гостомель Киевской области.
24 Канал публикует имена 12 российских военных преступников, причастных к массовым актам геноцида в Буче и Гостомеле весной 2022 года.
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Кто ответственен за геноцид в Буче и Гостомеле
Установлены личности военнослужащих двух частей российской армии:
- 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (воинская часть 73612);
- 104 гвардейского десантно-штурмового полка (воинская часть 32515).
Сейчас волонтеры установили личности 12 российских военных:
- ЗАРАФЬЯНОВ Газинур Гаптыльнурович, 30.10.1982 года рождения, уроженец Республики Марий Эл, гражданин РФ.
ЗАРАФЬЯНОВ Газинур Гаптыльнурович / Фото соцсети оккупанта
Зарегистрирован по адресу: город Ульяновск, улица Репина, дом 45, квартира 150, СНИЛС: 13425200611, ИНН: 121101106233, паспорт № 8804 713029 от 15.12.2004, н.м. тел. +79539882910, +79176290911.
ЗАРАФЬЯНОВ Газинур Гаптыльнурович / Фото соцсети оккупанта
Социальные сети военного преступника: vk.com/id423654603, Е-почта: saraevsvatoslav9@gmail.com, gazinur1470@gmail.com.
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- КОРЮКИН Михаил Владимирович, 10.02.1989 года рождения, уроженец города Улан-Удэ Республики Бурятия, гражданин РФ.
КОРЮКИН Михаил Владимирович / Фото соцсети оккупанта
Зарегистрирован по адресу: Хабаровский край, район Хабаровский, село Сосновка, улица Владивостокское шоссе, дом 5, СНИЛС: 14063134618, ИНН: 032618495246, паспорт № 8108 257328 от 16.03.2009, н.м. тел. +79506947864, +79990861349, социальные сети: vk.com/id137072230, Е-почта: mihail.yad@yandex.ru;
- ГАРБУЗОВ Василий Александрович, 11.02.1997 года рождения, гражданин РФ.
ГАРБУЗОВ Василий Александрович / Фото соцсети оккупанта
Зарегистрирован по адресу: Алтайский край, Троицкий район, село Троицкое, улица Молодежная, дом 17 квартира 1, СНИЛС: 16624231453, ИНН: 383407133552, паспорт № 5217 645924, н.м. тел. +79994563649, социальные сети: vk.com/id132560742, Е-почта: batya_nomer1@mail.ru, tri_koilapopal@mail.ru.
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- БАТАЛОВ Сергей Владимирович, 02.03.1989 года рождения, уроженец села Буланиха Зонального района Алтайского края, гражданин РФ.
БАТАЛОВ Сергей Владимирович / Фото соцсети оккупанта
Зарегистрирован по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, улица Комсомольская, дом 102, квартира 12, СНИЛС: 12928581388, ИНН: 224501756178, паспорт № 0108 309055 от 27.03.2009, н.м. тел. +79237804717, +79237263324, социальные сети: vk.com/id243088175, vk.com/id525696680, instagram.com/svbatalov, Е-почта: sergejbatalov777@gmail.com, sergei020389@mail.ru.
- ЕЛИЗАРЕНКО Денис Викторович, 09.02.1993 года рождения, уроженец города Гдов Псковской области.
ЕЛИЗАРЕНКО Денис Викторович / Фото соцсети оккупанта
Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: город Псков, улица Генерала Маргелова, дом 1/20, СНИЛС: 14856848823, ИНН: 345300091643, паспорт №№ 1806 997995 от 01.06.2007, 1812 810301 от 20.02.2013, 1818 429857 от 29.05.2018, н.м. тел. + 79532501738, +79297836954, +79377180322, +79275005931, +79275232467, Е-почта: denis.elizarenko@rambler.ru, denis.elizarenko.1993.02.09@rambler.ru, социальные сети: vk.com/id205582275.
- ОГОРОДНИКОВ Сергей Петрович, 24.07.1985 года рождения, уроженец города Рубцовск Алтайского края.
ОГОРОДНИКОВ Сергей Петрович / Фото соцсети оккупанта
Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 18, квартира 78.
СНИЛС: 11540011990, ИНН 226901193340, паспорт № 0104 644069 от 05.09.2005, н.м. тел. +79500371332, +79130284724, +79520031026, Е-почта: russia75314@mail.ru, социальные сети: vk.com/id512387460, vk.com/id547217439, vk.com/id566294944, vk.com/id420459164, instagram.com/sergejogorodnikov093, ok.ru/profile/523966127050.
- ЗЕМУЛЯЕВ Анатолий Сергеевич, 08.02.1987 года рождения, уроженец села Янгиер Сырдарьинской области Республики Узбекистан.
ЗЕМУЛЯЕВ Анатолий Сергеевич / Фото соцсети оккупанта
Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, улица Калинина, дом 32, квартира 69, СНИЛС: 14711420628, ИНН 226901193340, паспорт № 0107 059023 от 20.07.2007, н.м. тел. +79231626983, Е-почта: azemylaev@gmail.com, zemulyaevas1763135@pochtabank-client.ru, card270@mail.ru, социальные сети: vk.com/id436684531, instagram.com/anatoli_zemulyaev/.
- ПАРФЁНОВ Константин Сергеевич, 17.06.1992 года рождения, уроженец села Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края.
ПАРФЁНОВ Константин Сергеевич / Фото соцсети оккупанта
Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, улица Павлова, дом 57, квартира 1, СНИЛС: 15574143572, ИНН: 220915763888, паспорт № 0112 848992 от 07.06.2013, н.м. тел. +79833504881, +79530373018, социальные сети: ok.ru/profile/572303724940, ok.ru/profile/585609018328, vk.com/id546537576.
- КАРИМОВ Эдуард Хайсарович, 21.01.1981 года рождения, уроженец села Бугуева Сафакулевского района Курганской области.
КАРИМОВ Эдуард Хайсарович / Фото соцсети оккупанта
Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: город Псков, улица Байкова, дом 8, квартира 46.
СНИЛС: 12073746134, ИНН: 743701780302, паспорт № 7507 079608 от 18.07.2007, н.м. тел. +79517530386, +79532413306, Е-почта: artemevaanjuta@mail.ru, karimovehdik@gmail.com, социальные сети: vk.com/id80446719, vk.com/id41528109.
- ЦЫНГУЕВ Эрдыни Владимирович, 18.07.1999 года рождения, уроженец села Могойтуй Читинской области.
ЦЫНГУЕВ Эрдыни Владимирович / Фото соцсети оккупанта
Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: Забайкальский край, Агинский район, пгт Агинское, улица Стадионная, дом 21, СНИЛС: 16782283909, ИНН: 800301625390, паспорт № 7619 067404 от 29.07.2019, н.м. тел. +79955543404, Е-почта: erdynitsynguev@gmail.com, социальные сети: vk.com/id451810934, instagram.com/erdynitsynguev.
- АЙТАКОВ Зинур Оразович, 14.02.1991 года рождения, уроженец села Успенка Ахтубинского района Астраханской области, зарегистрирован по адресу: город Псков, улица Шестака, дом 27, квартира 30.
АЙТАКОВ Зинур Оразович / Фото соцсети оккупанта
СНИЛС: 13604068735, ИНН: 302203042689, паспорт № 1211 393840 от 13.08.2011, н.м. тел. +79658123172, Е-почта: sungalieva_a@mail.ru, z.alanov2017@yandex.ru, социальные сети: vk.com/id107619309, ok.ru/profile/569191752919.
- ТЕЛЯТНИКОВ Денис Николаевич, 13.02.1987 года рождения, уроженец города Белгород.
Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: город Белгород, улица Губкина, 13-Б, квартира 15, СНИЛС: 11014062166, ИНН: 311501695504, паспорт № 1408 912138, н.м. тел. +79205531067, Е-почта: denzenin_1987@bk.ru, социальные сети: vk.com/id295090332.