Омурбекова, Фролкина и их ближайших родственников были лишены права на въезд в США. Об этом 20 ноября объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
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Что известно об оккупантах
Азатбек Омурбеков был командиром российской 64-й отдельной мотострелковой бригады, когда россияне контролировали село Андреевка Киевской области. Позже он привел бригаду в Бучу.
В США подчеркнули, что именно 64 отдельная мотострелковая бригада жестоко казнила мирных жителей.
Когда появились сведения о жестокости бригады, Кремль заявил, что Путин наградил отличиями 64 отдельную мотострелковую бригаду, а минобороны России повысило Омурбекова и похвалило его.
Вводя санкции в отношении Омурбекова и Фролкина, США подтверждают свою приверженность соблюдению прав человека и способствуют привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека,
– сказал Энтони Блинкен.
Фролкин сам признался в преступлениях
В августе 2022 года российские журналисты узнали имена российских солдат, причастных к убийствам жителей села Андреевка Макаровского района Киевской области и позвонили по телефону.
Тогда Даниил Фролкин сам признался, что расстреливал гражданское население в Андреевке. Однако оккупант просит наказать командиров. В частности, командира бригады подполковника Александра Прокурата, который приказал расстреливать людей.