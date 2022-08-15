Когда оккупанты бежали с Киевщины, то оставили на одном из украденных телефонов 25 фотографий. Именно благодаря этим фотографиям и удалось идентифицировать россиян.

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Участниками "фотосессии" оказались служащие российской 64-й мотострелковой бригады даниил фролкин, дмитрий данилов, руслан глотов и иван шепеленко. В июне Офис генпрокурора заочно объявил фролкину подозрение в нарушении законов и обычаев ведения войны. По данным ведомства, он убил мирного жителя Андреевки, угнал автомобиль у другого жителя и похитил медали у ветерана Второй мировой войны.

Мародерили и убивали, – фролкин во всем признался

фролкин признался в своих преступлениях журналистам. Свое решение аргументировал тем, что делает это ради "пацанов", которых после нескольких месяцев участия в войне снова хотят отправить в Украину.

Наших пацанов пощадят, их выведут чисто из-за меня. Лучше погубить одну жизнь, чем погубить жизнь 200 – 300 человек,

– сказал солдат.

Он рассказал уже традиционную для российских военных историю о том, как не знал, что едет на войну в Украину. Мол, уже после вторжения на нашу территорию фролкин и его "товарищи" пытались уволиться со службы, но не получалось.

Военный подтвердил, что российские солдаты занимались мародерством в Киевской области. Особо отличился полковник вячеслав клобуков – он фурами вывозил вещи и технику из магазинов. Потом эти фуры фролкин видел в беларуси. В то же время сам солдат рассказал, что брал из домов украинцев "только мелочи" – бутылку вина или пива, мангал и продукты.

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Я признаюсь во всех преступлениях, совершенных в Андреевке – в расстреле гражданского населения, в кражах,

– подчеркнул фролкин.

Он также обвинил своих командиров – азатбека омурбекова и клобукова – в том, что сознательно вели военных на смерть.

Как оккупант убил мирного украинца

В марте командиры "попросили" фролкина и еще нескольких "товарищей" сопровождать их во время обыска в домах 3 жителей Андреевки. Их ограбили, а затем приказали убить. Один из мужчин и стал жертвой фролкина. Сам солдат убежден, что украинец передавал информацию о российских подразделениях Вооруженным Силам Украины.

Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет вперед. Я ему говорю: "На колени". И просто пулю в лоб. Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей,

– сказал оккупант.

Спасти он хотел своих "товарищей-оккупантов". Безоружный украинец испугал их тем, что у него были дома простреленные гильзы. Именно по этой находке россияне решили, что мужчина информировал ВСУ об их передвижении.

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