В среду, 19 апреля, глава Офиса Генерального прокурора Андрей Костин выступал с речью в Конгрессе США. Во время нее он рассказал о преступлениях оккупантов на войне против Украины от 24 февраля 2022 года, – информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию канала "Голос Америки".
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Действия врага не спонтанны и не случайны
По словам Костина, ужасные факты преступлений, о которых уже знает весь мир, – это "не аномалия, это не исключение", а – черта российских вооруженных сил и их приспешников.
Также он привел слова госсекретаря США Энтони Блинкена, отметив, что "Россия совершила преступления против человечности в Украине". И это ни в коем случае не спонтанные или случайные действия.
Сейчас (с начала широкомасштабного вторжения – 24 Канал) мы зарегистрировали около 80 тысяч военных преступлений. Количество доказательств экспоненциально растет. Это связано с деоккупацией части Украины,
– констатировал глава Офиса Генпрокурора.
Кроме того, он подчеркнул, что россияне обстреливают эвакуационные конвои и пути, пытают и насилуют людей. В то же время захватчики совершают массовые казни украинцев, после которых остаются массовые захоронения по всей стране.
Очевидно, цель врага – посеять страх среди гражданского населения, запугать его и заставить сложить оружие.
Российских чиновников ждет Гаага
- Следует помнить, что за все преступления рано или поздно будет возмездие и в России получат по заслуге за то, что совершили против Украины.
- Недавно генпрокурор Андрей Костин заявил, что Вашингтон направит в Гаагу прокурора по делу против России. Собственно, наши западные партнеры готовы помогать нам привлекать к ответственности захватчиков.
- Вместе с тем в марте Международный уголовный суд в Гааге в Нидерландах, выдал ордер на арест самого Путина. Подозревают диктатора в похищении украинских детей с оккупированных территорий.