Представил Костина в Департаменте юстиции США Меррик Гарланд – генеральный прокурор США. Он отметил, что Штаты направят своего прокурора в Гаагу в Международный центр по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

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Гарланд анонсировал создание международной группы, в которую войдут представители семи стран. Их целью будет расследовать преступления, совершенные в Украине.

Также Штаты направят юридического советника в Киев. В украинской столице он будет сотрудничать с украинскими партнерами по ряду сложных вопросов. Речь идет о сфере юстиции.

Кроме того, Гарланд подчеркнул, что будут работать над тем, как привлечь российский режим к ответственности за зверства. Генеральный прокурор США пообещал Украине сделать все возможное, чтобы добиться справедливости.

Заметьте! Заместитель генерального прокурора Лиза Монако отметила, что Департамент юстиции США выделяет больше ресурсов на борьбу с теми, кто содействует российской военной машине.

Кроме того, в Департаменте юстиции США отметили, что используют новые полномочия, предоставленные Конгрессом, чтобы передать на восстановление Украины определенные активы, конфискованные у российских олигархов.

Что сказал Костин

Костин приветствовал создание спецтрибунала и поблагодарил за решение направить юридического советника в Киев. Генеральный прокурор подчеркнул, что это еще больше укрепит сотрудничество и общение.

"Наши общие цели заключаются в создании сети всеобъемлющей ответственности за международные преступления, которая не позволит оставлять безнаказанными военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии", – заявил Костин.

Кроме того, генеральный прокурор подчеркнул, что целью является активизация усилий привлечения к ответственности ЧВК "Вагнер" за международные преступления.