Такой суд должен был бы расследовать преступление агрессии Кремля и привлечь виновных в ней к ответственности. Однако у этого плана есть существенный недостаток.

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Путин может получить иммунитет

Посол Госдепартамента по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак заявила, что администрация Байдена поддерживает формирование "интернационализированного национального суда". В нем США и другие союзники смогут помогать украинским прокурорам в возбуждении дел против российских лидеров за преступление агрессии или незаконное вторжение в другую страну.

Однако некоторые правозащитники обеспокоены тем, что этот план имеет роковой изъян. При его реализации Владимир Путин может получить иммунитет от судебного преследования. Более того, это понимают и в Украине.

Как отметили в NYT, озвученные замечания Бет Ван Шаак во время заседания по военным преступлениям подчеркнули сложность попыток привлечь мировых лидеров к ответственности за их действия, пока они остаются у власти. В частности, посол Госдепартамента признала, что не хочет создать прецедент, который мог бы проложить путь для подобного суда для преследования уже американских лидеров.

Также следует отметить, что лидеры Украины, как и других стран, в частности России, требуют иммунитета от уголовного преследования. Поэтому при создании предложенного смешанного суда украинский законодательный орган мог бы сделать исключение для российского диктатора. Однако если Путина арестуют и он предстанет перед судом, его адвокаты могут утверждать, что это исключение было нелегитимным.

Два подхода привлечения Путина к ответственности

Отметим, что существует два предложения по привлечению российских лидеров к ответственности за войну. Среди них создание:

гибридного суда, который будет базироваться на украинской системе, с международными элементами,

чисто международной палаты с юрисдикцией по поводу преступления агрессии.

По словам специалистов, после доработки смешанный суд может включать как украинских, так и международных судей и будет иметь юрисдикцию по преступлению агрессии как согласно украинскому, так и международному праву.

Однако экс-посол США по военным преступлениям Дэвид Схеффер сказал, что предложение относительно общего трибунала, которое базируется на украинском законодательстве, не отвечает требованиям. По его мнению, объединение судебных преследований в национальном суде в отличие от создания полностью международного суда может маргинализировать попытки задержать Путина.

Он и несколько других бывших дипломатов и ученых призвали создать специальный международный трибунал для преследования российских лидеров. Ведь сугубо международный судебный институт мог бы ссылаться на прецедент Международного уголовного суда в Гааге, который преследует военные преступления и в некоторых случаях не учитывает иммунитет для действующих глав государств. Это осложнило бы возможность Путину и его адвокатам ссылаться на иммунитет и добиться отклонения дела.

Однако по мнению профессора Йельской школы права Гарольда Хонджу Коха, даже при чисто международной модели вопрос преодоления иммунитета для действующих глав государств далеко не гарантирован. При этом преимущество смешанного трибунала в том, что он сможет рассмотреть военные преступления и привлечь виновных к ответственности гораздо быстрее.

Гибридный суд имеет преимущество, что такой суд реально заработал. У украинцев фактически есть прокуратура, работающая и рассматривающая дела. Вы хотите сесть в куда-то направляющийся поезд и проверить, сможет ли он доставить вас туда, куда вы хотите, или ждать, пока будет построен совершенно новый поезд?

– сказал Кох.

При этом представитель Государственного департамента Ведант Патель подчеркнул, что новый подход не следует рассматривать как "альтернативу или замену" деятельности Международного уголовного суда. "Это еще один механизм, посредством которого мы поддерживаем все международные усилия по изучению зверств", – сказал он.