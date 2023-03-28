Детали рассказала посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак.

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Она отметила, что на рассмотрении было "много разных моделей" трибуналов. По словам представительницы Госдепа, проанализировав все "за" и "против", США пришли к выводу, что "наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предполагает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины".

Подобные усилия будут включать "предметную юрисдикцию по международным преступлениям, привлечение международного персонала, возможно, путем интеграции профессионалов, судей, прокуроров, расследователей, адвокатов или посредством предоставления экспертной помощи по запросу Украины". Трибунал может находиться где-нибудь в Европе, по крайней мере во время войны.

Это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такого института и будет иметь важное значение для него, а также будет способствовать оказанию помощи сильными государствами, преданными расследованию преступления агрессии.

– сказала она.

Любопытно! Такой суд не потребует резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании нового независимого международного института, для становления которого требуется время и ресурсы.

Однако международного консенсуса и поддержки создания подобной гибридной модели международного трибунала для расследования преступления агрессии России пока нет.

"Не думаю, что пока удалось достичь окончательного консенсуса. Существуют две рассматриваемые модели: это эта модель – украинский трибунал, который будет иметь международный характер и будет иметь много международной поддержки и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН", – пояснила она.

Позиция Украины по этому поводу

Ранее Офис Президента публично заявил, что идеи о создании так называемого "гибридного трибунала" как инструмента расследования преступления агрессии России являются неприемлемыми. Андрей Ермак объяснил, что "гибридный трибунал" неприемлем, потому что он не дает гарантий того, что приведет к снятию иммунитета с Путина.

"Но все эти преступления были бы невозможны без одного преступления, преступления агрессии. И мы не будем чувствовать себя в безопасности, пока мы не достигнем наказания виновных в агрессии", - подчеркнул глава ОПУ.

Однако в Еврокомиссии подтвердили, что "гибридный трибунал" против России не снят с обсуждения, несмотря на несогласие Украины.