Деталі розповіла посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак.

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Вона відзначила, що на розгляді було "багато різних моделей" трибуналів. За словами представниці Держдепу, проаналізувавши всі "за" та "проти", США дійшли до висновку, що "найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України".

Подібні зусилля включатимуть "предметну юрисдикцію щодо міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України". Трибунал може перебувати десь у Європі, принаймні під час війни.

Це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії,

– сказала вона.

Цікаво! Такий суд не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї ООН про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

Однак міжнародного консенсусу та підтримки створення подібної гібридної моделі міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії поки що немає.

"Не думаю, що поки що вдалось досягнути остаточного консенсусу. Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель – український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН", – пояснила вона.

Позиція України щодо цього

Раніше Офіс Президента публічно заявив, що ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії Росії, є неприйнятними. Андрій Єрмак пояснив, що "гібридний трибунал" є неприйнятним, бо він не дає гарантій того, що призведе до зняття імунітету з Путіна.

"Але всі ці злочини були б неможливим без одного злочину, злочину агресії. І ми не будемо почуватися у безпеці, поки ми не досягнемо покарання винних в агресії", – наголосив глава ОПУ.

Однак в Єврокомісії підтвердили, що "гібридний трибунал" проти Росії не знятий з обговорення, попри незгоду України.