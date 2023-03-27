Журналісти Newsweek проаналізували, як може відбутися затримання Путіна. Окрім того, арешт – не єдина причина для страху диктатора. Йому також загрожує приниження, ганьба або навіть смерть від рук ворогів як всередині країни, так і за кордоном.

Важливо Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Хто повинен арештувати Путіна

123 країни є членами Міжнародного кримінального суду (МКС), серед яких усі члени Євросоюзу, більшість африканських держав, всі держави Латинської Америки крім Куби й Нікарагуа, і навіть Таджикистан. Всі вони мають заарештувати російського диктатора, якщо він колись перетне кордон будь-якої з названих держав.

І якщо частина країн уже підтвердила свої зобов'язання затримати Путіна, то Угорщина оголосила зворотне – вона не збирається заарештовувати його, якщо той перетне їхній кордон. Віктор Орбан раніше заявив, що хоча його країна й підписала Римський статут, проте на законодавчому рівні немає жодних підстав для його затримання.

Окрім того, у серпні 2023 року у Південно-Африканській Республіці відбудеться саміт країн БРІКС, на який має приїхати Путін. Африканська держава де-юре має затримати диктатора, оскільки є учасником МКС.

Затримати Путіна можуть внутрішні вороги

Ордер на арешт зробив Путіна "вразливим" у власній же країні. Влад Михненко, експерт з посткомуністичної трансформації Східної Європи та колишнього Радянського Союзу в Оксфордському університеті заявляє, що диктатора можуть затримати й у Росії. На його думку, це можуть зробити внутрішні вороги Путіна, які "планують" усунути його від влади.

Також Михненко вважає, що російські еліти можуть підлаштувати його арешт. Тому Путін, швидше за все, відмовиться від поїздок до тих країн, які теоретично можуть його затримати. Якщо ж "він потрапить у халепу", то це "силовики підлаштували" арешт, аби "позбутися диктатора", говорить експерт.

Колишній російській дипломат Боріс Бондарєв заявляє, що Путіна можуть замінити й змусити піти у відставку, якщо той програє Україні. Проте, у такому випадку, Путін не потрапить у Гаагу на лаву підсудних.

Як може відреагувати Росія на затримання диктатора

Одним із перших на ордер відреагував Дмитро Медведєв, який відразу почав погрожувати війною усім, хто спробує затримати Путіна.

Подібні заяви у НАТО сприймають доволі скептично й називають їх "порожніми погрозами", оскільки вважають, що Росія не готова до прямої конфронтації з Альянсом.

Єдині, на кого може тиснути Росія, аби не виконувати зобов'язання щодо арешту, – це країни Африки та інші члени МКС за межами НАТО.

Особисто Путін – боягуз, і я не вірю, що він наважиться виїхати за межі Росії, ризикуючи бути заарештованим,

– говорить в інтерв'ю Ольга Лаутман, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики.

Тому експерти в Європі вважають, що затримання Путіна не призведе до "масштабнішої війни", оскільки Росія не наважиться на такий крок. Все, що може зробити країна-агресорка у такому випадку, – це подати звернення до МКС, хоча юридичного механізму скасування цього ордера немає.

Ордер на арешт Путіна: що потрібно знати