Журналисты Newsweek проанализировали, как может произойти задержание Путина. Кроме того, арест – не единственная причина страха диктатора. Ему также грозит унижение, позор или даже смерть от рук врагов, как внутри страны, так и за рубежом.

Важно Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Кто должен арестовать Путина

123 страны являются членами Международного уголовного суда (МКС), среди которых все члены Евросоюза, большинство африканских государств, все государства Латинской Америки кроме Кубы и Никарагуа, а также Таджикистан. Все они должны арестовать российского диктатора, если он когда-нибудь пересечет границу любого из названых государств.

И если часть стран уже подтвердила свои обязательства задержать Путина, то Венгрия объявила обратное – она не собирается арестовывать его, если тот пересечет их границу. Виктор Орбан ранее заявил, что хотя его страна и подписала Римский устав, однако на законодательном уровне нет оснований для его задержания.

Кроме того, в августе 2023 года в Южно-Африканской Республике состоится саммит стран БРИКС, на который должен приехать Путин. Африканское государство де-юре должно задержать диктатора, поскольку является участником МКС.

Задержать Путина могут внутренние враги

Ордер на арест сделал Путина "уязвимым" в собственной стране. Влад Михненко, эксперт по посткоммунистической трансформации Восточной Европы и бывшего Советского Союза в Оксфордском университете, заявляет, что диктатора могут задержать и в России. По его мнению, это могут сделать внутренние враги Путина, которые "планируют" отстранить его от власти.

Также Михненко считает, что российские элиты могут подстроить его арест. Поэтому Путин, скорее всего, откажется от поездок в те страны, которые теоретически могут его задержать. Если же "он попадет в беду", то это "силовики подстроили" арест, чтобы "избавиться от диктатора", говорит эксперт.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев заявляет, что Путина могут заменить и заставить уйти в отставку, если тот проиграет Украине. Однако в таком случае Путин не попадет в Гаагу на скамью подсудимых.

Как может отреагировать Россия на задержание диктатора

Одним из первых на ордер отреагировал Дмитрий Медведев, который сразу начал угрожать войной всем, кто попытается задержать Путина

Подобные заявления в НАТО воспринимают достаточно скептически и называют их "пустыми угрозами", поскольку считают, что Россия не готова к прямой конфронтации с Альянсом.

Единственные, на кого может давить Россия, чтобы не выполнять обязательств по аресту, – это страны Африки и другие члены МКС за пределами НАТО.

Лично Путин – трус, и я не верю, что он решится уехать за пределы России, рискуя быть арестованным,

– говорит в интервью Ольга Лаутман, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

Поэтому эксперты в Европе считают, что задержание Путина не приведет к более "масштабной войне", поскольку Россия не решится на такой шаг. Все, что может сделать страна-агрессорка в таком случае – это подать обращение в МКС, хотя юридического механизма отмены этого ордера нет.

Ордер на арест Путина: что нужно знать