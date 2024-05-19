Про це в етері телеканалу FREEDOM розповів заступник командира легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва – "Цезар", передає 24 Канал.

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Кадирівці були ліквідовані після авіаудару по Вовчанську

"Цезар" зазначив, що внаслідок авіаудару по Вовчанську було ліквідовано ворожих бійців з підрозділу, який складається з підконтрольних чеченському лідеру Рамзану Кадирову бойовиків та солдатів з інших регіонів країни-агресора Росії.

Це не справжні чеченці, а раби Путіна, які живуть не за своїми законами, не за федеральними законами, а за законами Кадирова, якому на годування віддано Чечню,

– сказав представник легіону "Свобода Росії".

Він також наголосив, що Кадиров, як правило, сильно розбавляє свої підрозділи. За словами "Цезаря" у підрозділах, підпорядкованих главі Чечні на одного етнічного чеченця припадає приблизно десяток військовослужбовців з інших регіонів країни-агресорки.

Що відомо про авіаудар по базі росіян

У мережі поширювали відео, де зафіксували момент з влучанням по будівлі у Вовчанську, де дислокувалися ворожі військові. Зокрема, писали, що саме авіація завдала потужного удару по будівлі, яку кацапи використовували, як укриття та місце накопичення своїх штурмових підрозділів.

Момент з влучанням по будівлі, де були окупанти, у Вовчанську: дивіться відео

На кадрах можна побачити, що внаслідок удару будівля почала руйнуватися, на місці утворився густий дим, а частини будівлі впали. Тому окупанти опинилися під завалами.

Тим часом в оперативно-стратегічному управлінні військ "Таврія" у коментарі 24 Каналу, не підтвердили, ані спростували правдивість цього відео та причетність українських захисників до цього авіаудару по будівлі, де були окупанти.