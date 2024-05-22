Росіяни завдали удару по центральній частині Чугуєва. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Удар по Чугуєву

За словами посадовця, надійшла інформація про постраждалу внаслідок обстрілу жінку. Крім того, відомо, що пошкодження зазнала будівля дитячого садку. Наразі, уточнив чиновник, триває огляд місця прильоту.

Згодом Синєгубов додав, що постраждала – 21-річна жінка.

Нагадаємо, що у кількох областях України, зокрема на Харківщині, о 8:11 оголошували повітряну тривогу, пов'язану із загрозою ударів балістикою. Ймовірно, саме балістичною ракетою було завдано удару по Чугуєву.

Вночі противник обстріляв селище Дружелюбівка. Внаслідок обстрілу горів будинок. Пошкоджені господарчі споруди.

Останнім часом обстріли населених пунктів Харківської області посилилися, особливо – на тлі наступу росіян на півночі регіону.

Так, вчора, 21 травня, окупанти скинули авіабомби на Золочів. Руйнування зазнали дошкільний навчальний заклад та ринок. На щастя, минулося без постраждалих.

Натомість, трагедією завершився обстріл селища Черкаська Лозова 19 травня. Тоді ворог завдав подвійного удару "Іскандерами" по базі відпочинку, де перебували люди з дітьми. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, майже 30 постраждали.

Того ж дня ворог вдарив по Куп'янському району, забравши життя 5 людей та поранивши щонайменше 9 осіб.

Тоді ж окупанти завдали удару по дитячій залізниці. На щастя, через цю атаку жертв не було.

Ще раніше 16 травня ворог атакував селище Вовчанської громади касетними боєприпасами. Щонайменше 6 людей постраждали. Усі мають вибухові поранення різного ступеня. Серед поранених – двоє медиків, двоє водіїв, цивільний чоловік та начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

Зверніть увагу! Окупанти продовжують тиснути на Харківському напрямку. Вони 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили 6 спроб противника просунутися в напрямку Липців, а також штурм у напрямку Плетенівка – Вовчанськ. На Купʼянському напрямку кількість атак ворога зросла до 12.