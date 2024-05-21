Під ударом опинилися житлові будинки, дитячий садок і ринок. В ОВА і ДСНС показали страшні кадри пожеж.

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КАБами по дітях

Так, сьогодні, 21 травня росіяни завдали бомбового удару по цивільній інфраструктурі у середмісті селища Золочів, що у Богодухівському районі. Окупанти скинули КАБи на дошкільний навчальний заклад та ринок. Там виникли пожежі площею 400 та 1500 метрів квадратних, а також численні руйнування.

Наслідки ворожих ударів по Золочеву. Виключно цивільна інфраструктура: дитячий садок, ринок, будинки. На щастя, – без постраждалих,

– так відреагував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і поділився світлинами розмбомбленого міста.

Росія вдарила бомбами по Золочеву / Фото ОВА та ДСНС

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