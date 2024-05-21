Під ударом опинилися житлові будинки, дитячий садок і ринок. В ОВА і ДСНС показали страшні кадри пожеж.
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КАБами по дітях
Так, сьогодні, 21 травня росіяни завдали бомбового удару по цивільній інфраструктурі у середмісті селища Золочів, що у Богодухівському районі. Окупанти скинули КАБи на дошкільний навчальний заклад та ринок. Там виникли пожежі площею 400 та 1500 метрів квадратних, а також численні руйнування.
Наслідки ворожих ударів по Золочеву. Виключно цивільна інфраструктура: дитячий садок, ринок, будинки. На щастя, – без постраждалих,
– так відреагував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і поділився світлинами розмбомбленого міста.
Росія вдарила бомбами по Золочеву / Фото ОВА та ДСНС
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Воєнні злочини росіян у Харківській області: останні новини
- 19 травня окупанти обстріляли селище Черкаська Лозова. Двома ракетами "Іскандер" противник поцілив по базі відпочинку, де перебували люди з дітьми. Відомо, що ворог двічі вдарив по одному й тому самому місцю. Другий удар стався, коли на місце інциденту прибули рятувальники та медики.
- Внаслідок ворожої атаки загинуло 7 людей, ще 28 отримали поранення. Серед загиблих – жінка на 7-ому місяці вагітності.
- Того дня росіяни обстріляли Куп'янський район з РСЗВ. Там вони вбили 5 людей. Ще 9 зазнали травм.
- Тоді ж окупанти завдали удару по дитячій залізниці. На щастя, через цю атаку жертв не було.
- 16 травня росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Загарбники атакували населений пункт посеред білого дня. Щонайменше 6 людей постраждали. Усі мають вибухові поранення різного ступеня. Серед поранених – двоє медиків, двоє водіїв, цивільний чоловік та начальник Вовчанської міської військової адміністрації.