Под ударом оказались жилые дома, детский сад и рынок. В ОГА и ГСЧС показали страшные кадры пожаров.

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КАБами по детям

Так, сегодня, 21 мая россияне нанесли бомбовый удар по гражданской инфраструктуре в центре поселка Золочев, что в Богодуховском районе. Оккупанты сбросили КАБы на дошкольное учебное заведение и рынок. Там возникли пожары площадью 400 и 1500 квадратных метров, а также многочисленные разрушения.

Последствия вражеских ударов по Золочеву. Исключительно гражданская инфраструктура: детский сад, рынок, дома. К счастью, – без пострадавших,

– так отреагировал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и поделился фотографиями разбомбленного города.

Россия ударила бомбами по Золочеву / Фото ОГА и ГСЧС

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