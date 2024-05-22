Россияне нанесли удар по центральной части Чугуева. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Удар по Чугуеву

По словам чиновника, поступила информация о пострадавшей в результате обстрела женщине. Кроме того, известно, что повреждение получило здание детского сада. Пока, уточнил чиновник, продолжается осмотр места прилета.

Впоследствии Синегубов добавил, что пострадала – 21-летняя женщина.

Напомним, что в нескольких областях Украины, в частности в Харьковской области, в 8:11 объявляли воздушную тревогу, связанную с угрозой ударов баллистикой. Вероятно, именно баллистической ракетой был нанесен удар по Чугуеву.

Ночью противник обстрелял поселок Дружелюбовка. В результате обстрела горел дом. Повреждены хозяйственные постройки.

В последнее время обстрелы населенных пунктов Харьковской области усилились, особенно на фоне наступления россиян на севере региона.

Так, вчера, 21 мая, оккупанты сбросили авиабомбы на Золочев. Разрушениям подверглись дошкольное учебное заведение и рынок. К счастью, обошлось без пострадавших.

Трагедией завершился обстрел поселка Черкасская Лозовая 19 мая. Тогда враг нанес двойной удар "Искандерами" по базе отдыха, где находились люди с детьми. В результате атаки погибли семь человек, почти 30 пострадали.

В тот же день враг ударил по Купянскому району, унеся жизни 5 человек и ранив по меньшей мере 9 человек.

Тогда же оккупанты нанесли удар по детской железной дороге. К счастью, из-за этой атаки жертв не было.

Еще раньше, 16 мая, враг атаковал поселок Волчанской общины кассетными боеприпасами. По меньшей мере, 6 человек пострадали. Все имеют взрывчатые ранения разной степени. Среди раненых – двое медиков, двое водителей, гражданский мужчина и начальник Волчанской городской военной администрации.

Обратите внимание! Оккупанты продолжают давить на Харьковском направлении. Они 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Украинские воины отразили 6 попыток противника продвинуться в направлении Липцев, а также штурм в направлении Плетеновка – Волчанск. На Купянском направлении количество атак врага выросло до 12.