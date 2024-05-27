Оккупанты действительно не имеют достаточно сил для проведения наступательных действий. Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что эта проблема фиксируется не впервые.

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Человеческий ресурс подорожал

"У россиян есть проблема с живой силой, то есть количественно люди у них есть, но с каждым месяцем этот ресурс дорожает, его стоимость становится чрезвычайно большой", – отметил Иван Ступак.

Для оккупантов это серьезная проблема и сейчас они ищут алгоритмы выхода из ситуации. Ведь раньше, еще на первых этапах войны, россияне платили своим военнослужащим по 2 тысячи долларов. Этого было более чем достаточно.

Затем сумма оказалась маловата и начались выплаты от регионов. Регион, от которого мобилизовался человек, платил ему 2 тысячи долларов и также была зарплата от минобороны – тоже 2 тысячи. Сейчас все эти выплаты стали значительно больше, но людей они не мотивируют.

Я видел аналитику от самих российских военкоров, которые прямо говорят, что долго так продолжаться не может. Этот человеческий ресурс потребляет слишком большое количество денег,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Сейчас единственным выходом стало искать дополнительные резервы в виде африканского континента, возможно, россияне попытались маневрировать и использовать эту силу на украинском фронте.

Надолго ли России хватит ресурсов ЧВК

Страна-агрессор имеет очень много наемников. Частные военные кампании действуют от министерства обороны, от отдельных лиц, РПЦ. Также осталась часть ЧВК "Вагнер", но повторить "феномен" этой структуры россиянам не удастся.

Когда-то вагнеровцы отличались своим обеспечением, но причиной этого была близость их главаря Евгения Пригожина к верхушке Кремля. Именно поэтому это ЧВК обеспечивалось наличными из бюджета России, а их ежегодное финансирование составляло миллиард долларов.

Кроме этого, они зарабатывали на кейтеринге, питании российских военнослужащих. У них все расчеты были через наличные, а также они "брали" честностью к родственникам погибших, раненых. Например, сами везли гроб погибшего вагнеровца и передавали семье,

– рассказал Иван Ступак.

Все это, а также высокая оплата помогали ЧВК "Вагнера" привлекать людей в свои ряды. Но сейчас таких средств нет, а все частные кампании, которые остались, перешли в подчинение министерства обороны.

"Надо вспомнить, почему произошел конфликт Пригожина с Сергеем Шойгу. Просто было указание, чтобы все ЧВК перешли в минобороны. Пригожин этого не хотел, поэтому и начал свой мятеж", – заметил экс-сотрудник СБУ.

Мятеж Пригожиина: контекст