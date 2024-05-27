Оккупанты действительно не имеют достаточно сил для проведения наступательных действий. Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что эта проблема фиксируется не впервые.
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Человеческий ресурс подорожал
"У россиян есть проблема с живой силой, то есть количественно люди у них есть, но с каждым месяцем этот ресурс дорожает, его стоимость становится чрезвычайно большой", – отметил Иван Ступак.
Для оккупантов это серьезная проблема и сейчас они ищут алгоритмы выхода из ситуации. Ведь раньше, еще на первых этапах войны, россияне платили своим военнослужащим по 2 тысячи долларов. Этого было более чем достаточно.
Затем сумма оказалась маловата и начались выплаты от регионов. Регион, от которого мобилизовался человек, платил ему 2 тысячи долларов и также была зарплата от минобороны – тоже 2 тысячи. Сейчас все эти выплаты стали значительно больше, но людей они не мотивируют.
Я видел аналитику от самих российских военкоров, которые прямо говорят, что долго так продолжаться не может. Этот человеческий ресурс потребляет слишком большое количество денег,
– отметил экс-сотрудник СБУ.
Сейчас единственным выходом стало искать дополнительные резервы в виде африканского континента, возможно, россияне попытались маневрировать и использовать эту силу на украинском фронте.
Надолго ли России хватит ресурсов ЧВК
Страна-агрессор имеет очень много наемников. Частные военные кампании действуют от министерства обороны, от отдельных лиц, РПЦ. Также осталась часть ЧВК "Вагнер", но повторить "феномен" этой структуры россиянам не удастся.
Когда-то вагнеровцы отличались своим обеспечением, но причиной этого была близость их главаря Евгения Пригожина к верхушке Кремля. Именно поэтому это ЧВК обеспечивалось наличными из бюджета России, а их ежегодное финансирование составляло миллиард долларов.
Кроме этого, они зарабатывали на кейтеринге, питании российских военнослужащих. У них все расчеты были через наличные, а также они "брали" честностью к родственникам погибших, раненых. Например, сами везли гроб погибшего вагнеровца и передавали семье,
– рассказал Иван Ступак.
Все это, а также высокая оплата помогали ЧВК "Вагнера" привлекать людей в свои ряды. Но сейчас таких средств нет, а все частные кампании, которые остались, перешли в подчинение министерства обороны.
"Надо вспомнить, почему произошел конфликт Пригожина с Сергеем Шойгу. Просто было указание, чтобы все ЧВК перешли в минобороны. Пригожин этого не хотел, поэтому и начал свой мятеж", – заметил экс-сотрудник СБУ.
Мятеж Пригожиина: контекст
- Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин вечером 23 июня 2023 года записал видео, на котором пожаловался на российское военное командование. По его словам, по тылам бойцов нанесли ракетный удар со стороны России. Тогда Пригожин пообещал разобраться и объявил о походе на Москву.
- Его мятеж не на шутку перепугал властную верхушку. Путин выступил с обращением, в Москве установили комендантский час, а все важные объекты взяли под усиленную охрану. Росгвардию также подняли, а срочников вооружили.
- Пригожин вместе с бойцами действительно очень быстро приближались к столице. Они даже отчитывались об уничтоженной технике и подбитых вертолетах, впрочем на подступах к Москве Пригожин остановился. А уже через 2 месяца – 23 августа 2023 года – его самолет упал в Тверской области. Вместе с ним погибло 10 человек, в частности его правая рука – Дмитрий Уткин.