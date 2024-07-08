Серед ліквідованих – начальник відділення бойового управління, заступник командира радіотехнічної батареї. Також є інформація про смерть прапорщика та старшого лейтенанта, які зрадили Україну після окупації Криму.

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Кого вдалося ліквідувати ЗСУ

Станом на 8 липня 2024 року російська армія зазнала значних втрат, втративши кілька високопосадовців. Офіцер Збройних сил України Анатолій "Штірліц" Штефан повідомив, що ЗСУ вдалося ліквідувати начальника відділення бойового управління, заступника командира радіотехнічної батареї 12 зенітного ракетного полку, старшого лейтенанта Дмитра Пугачова.

Також знищено двох зрадників, уродженців міста Євпаторія, які перейшли на службу до росіян після окупації Криму у 2014 році, старшого лейтенанта Дмитра Давиденка та прапорщика Олега Кривоноса.

Ліквідовані окупанти / Колаж Анатолія Штефана

Пізніше "Штірліц" повідомив про знищення підполковника Ігоря Голобородька, заступника командира 1441 самохідно-артилерійського полку з роботи з особовим складом, та старшого лейтенанта Євгена Комарова з 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, дислокованої у Севастополі.

Втрати серед російського командування / Колаж Анатолія Штефана

Нагадаємо, що за минулу добу, 7 липня, російські війська втратили 1200 бійців особового складу. Загальні втрати ворога у війні проти Росії склали 552 190 солдатів.