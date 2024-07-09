За 70 лет ядерной энергетики она прошла путь от "мирного атома" до восприятия как угрозы после нескольких катастроф. И обратно – к восприятию атомных электростанций как источника чистой, "зеленой" энергии.

1990-е и 2000-е были временем, когда в Европе и Украине закрывали энергоблоки и переходили на российскую "газовую иглу". В частности, до 2023 года все свои АЭС закрыла Германия, а в 2009-м единственную АЭС – Игналинскую – закрыла Литва. Сейчас же западный мир на фоне полномасштабного вторжения России в Украину и климатического кризиса возвращается к ядерной энергетике.

Как США и ЕС развиваются АЭС и какова роль Украины – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также К зиме – 1 гигаватт: реален ли прогноз Зеленского по маневренной генерации

Ядерная энергетика в ЕС: развитие после закрытия АЭС

В 2022 году в Евросоюзе 42% электроэнергии обеспечивали ископаемое топливо и биомасса, 22% – ядерная энергетика, 22% – ветровая и солнечная энергия, а 10% – гидроэлектростанции, говорится в отчете Всемирной ядерной ассоциации.

Справочно! Кроме собственно стран-участниц Евросоюза, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Северная Македония и Украина синхронизированы с европейской электросетью.

В мае 2022 года, учитывая значительное влияние российской войны против Украины на энергоснабжение Европы, ЕС представил план REPowerEU, направленный на постепенное прекращение зависимости от российского ископаемого топлива. План призывает к дальнейшему увеличению энергоэффективности и развертыванию возобновляемых источников энергии до 2030 года.



Ядерная энергетика в Европе. Голубым цветом обозначены страны без АЭС в ЕС, синим – с АЭС. Темно-серым обозначены страны с АЭС за пределами ЕС, светло-серым – без АЭС / Инфографика Всемирной ядерной ассоциации

Ранее, в отчете "Дорога к климатической нейтральности" за 2021 год, ядерную энергетику признали более экономически эффективной, чем возобновляемую. Даже если принять во внимание существенное повышение эффективности солнечных и ветряных электростанций, ядерная энергетика останется более дешевым вариантом до 2050 года, говорится в отчете.

Сейчас многие западные страны строят ядерные реакторы, происходит "ядерный ренессанс", поскольку ядерная энергетика признана в Евросоюзе "зеленой",

– прокомментировал 24 Каналу эксперт по ядерной энергетике, член Украинского ядерного общества Евгений Малый.

В октябре 2023 года ЕС согласился включить имеющиеся атомные станции в реформы рынка электроэнергии. Соглашение предусматривало, что правительства могут применять контракты на разницу для инвестиций, направленных на продление срока эксплуатации существующих АЭС. А в ноябре 2023 года Европейский парламент одобрил закон о нулевой чистой промышленности (NZIA) 376 голосами против 139. NZIA имеет цель, чтобы ЕС обеспечил 40% своих годовых потребностей энергетикой с нулевыми выбросами. К десяти предложенных технологий вошла и ядерная энергетика, в частности малые модульные реакторы.



В 12 из 27 стран ЕС работает 100 ядерных энергоблоков с суммарной мощностью 97 ГВт. На них приходится примерно четверть электроэнергии, произведенной во всем Союзе. Более половины атомной электроэнергии ЕС производится только в одной стране – Франции. На 67 блоков, работающих в пяти странах, не входящих в ЕС (Великобритания, Беларусь, Украина, Россия и Швейцария), приходится чуть более 30% электроэнергии в остальной Европе вне ЕС.

Строительство новых АЭС сейчас ведется во Франции, Словакии и Болгарии, они должны начать работу в течение 15 лет. Эти проекты подверглись перерасходу средств и задержек, говорится в отчете Всемирной ядерной ассоциации.



В то же время российская госкорпорация Росатом работает над сооружением АЭС "Пакш-2" в Венгрии мощностью 2400 МВт. Ожидается, что станция начнет работу в начале 2030-х годов вместе с доставкой первой партии обогащенного урана и персонала. В июне 2024 года венгерское правительство согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, предусматривающий ограничение поставок российского сжиженного газа при условии того, что никакие текущие или будущие санкции не будут угрожать реализации проекта АЭС "Пакш-2".

К теме "Подсесть на ядерную иглу": как Россия строит АЭС по миру в попытках расширить свое влияние

Когда Россия строит АЭС в другой стране, она автоматически подсаживает на свою "ядерную иглу" эту страну. А потом, когда эта страна станет политически нелояльной к России, агрессор может шантажировать страну недопуском специалистов. Так страна еще и попадает под политическое влияние России,

– комментировал 24 Каналу эксперт по ядерной энергетике Евгений Малый.

В начале 2024 года в Болгарии состоялись торги на достройку реактора AP1000 на АЭС "Козлодуй", единственным участником короткого списка стала южнокорейская компания Hyundai Engineering and Construction Hyundai (E&C). Сейчас на этой АЭС работают только два блока советских времен – пятый и шестой. В октябре 2023 года министерство энергетики Болгарии анонсировало старт поиска подрядчика для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию седьмого энергоблока, а также начала строительства восьмого энергоблока.



Оба реактора построят по технологии AP1000. Американская компания Westinghouse Electric в июне 2023 года подписала соглашение о начале строительства первого нового реактора AP1000.

Роль Украины в переоборудовании "постсоветских" АЭС

Часть АЭС, которые появились в странах бывшего соцлагеря, имеют энергоблоки с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Такие реакторы имеют все украинские АЭС, кроме Чернобыльской. После агрессивных действий России в отношении Украины и Европы еще до полномасштабного вторжения украинские АЭС начали переориентацию на топливо японско-американской компании Westinghouse вместо российского.

В 2023 году украинский Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности объявил об участии в европейском проекте, направленном на внедрение безопасных поставок топлива компании Westinghouse для реакторов типа ВВЭР.



АЭС "Темелин" в Чехии / Фото Libor Fojtík

Проект APIS предусматривает разработку конструкции топлива нового поколения и регуляторной документации для внедрения на реакторах ВВЭР в Европе.

"Украина имеет уникальный опыт диверсификации топлива для реакторов типа ВВЭР-1000", – утверждают в ведомстве. Американское топливо уже используется на украинских АЭС, по состоянию на 2023 год велись подготовительные работы для внедрения американского топлива на АЭС "Козлодуй" в Болгарии.

По плану Westinghouse и испанская компания Enusa будут производить топливо на своих заводах в Вестеросе, Швеция, и Хузбадо, Испания.

Среди преимуществ топлива Westinghouse отмечается его высокая технологичность - при разгерметизации отдельных топливных элементов американского производства их можно заменить и вернуть топливную кассету в эксплуатацию, тогда как российские сборки, остаток которых еще будут дорабатывать свой ресурс на АЭС Украины, в таких ситуациях становятся непригодными для дальнейшего использования. Кроме того, топливо Westinghouse позволит увеличить мощность энергоблоков АЭС до 105 – 110%,

– говорится в сообщении.

США: новые реакторы и эксперименты

По данным Минэнергетики США по состоянию на 2023 год, ископаемое топливо составляет около 60% генерации электроэнергии в США, а на ядерную энергетику приходится 18,6%. Во времена, когда из-за искусственного интеллекта в Google вдвое выросли выбросы парниковых газов, атомная энергетика является фактором, который может снизить загрязнение окружающей среды.

США уже направляются к развитию ядерной энергетики. В мае 2024 года администрация президента Байдена предложила компании Holtec Palisades кредитные гарантии на сумму 1,5 миллиарда долларов для восстановления атомной электростанции в штате Мичиган.

К теме Атом вместо угля и газа: как Билл Гейтс строит свою АЭС в США и при чем здесь Россия

Кроме того, компания TerraPower миллиардера Билла Гейтса готовится к строительству в штате Вайоминг новейшей АЭС с реактором с натриевым теплоносителем вместо водяного.



АЭС "Вогтль" в США / Фото Georgia Power

Справочно! TerraPower, стартап, основанный Гейтсом, начал строительство своего первого коммерческого реактора в начале июня в Вайоминге после остановки угольной электростанции. TerraPower работает над более простыми и дешевыми реакторами с 2008 года и планирует завершить строительство первого нового реактора в 2030 году.

По данным Минэнергетики США, в стране сейчас работают 54 АЭС. По состоянию на 1 августа 2023 года в США было 93 действующих коммерческих ядерных реактора на 54 атомных электростанциях в 28 штатах. Средний возраст этих ядерных реакторов составляет около 42 лет. Старейший действующий реактор, энергоблок №1 "Найн-Майл-Пойнт" в штате Нью-Йорк, начал коммерческую эксплуатацию в декабре 1969 года. Самый новый реактор – энергоблок №3 на электростанции "Вогтль" в Джорджии, который запустили в июле 2023 года.