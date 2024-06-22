Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, атом не отходит на второй план. Продолжаются исследования термоядерного синтеза, который может подарить человечеству чистую и безопасную энергию, для получения которой нужен только водород.

Новый этап развития получает и классическая ядерная энергетика. Украина планирует строительство новых энергоблоков на АЭС, а в США строят инновационную электростанцию на натриевых реакторах. Это проект TerraPower, энергетического бизнеса миллиардера Билла Гейтса. Новая электростанция будет использовать натрий вместо воды для реактора.

Как технобизнесмен хочет обойтись без России и в чем отличие будущей атомной электростанции от предыдущих – читайте в материале 24 Канала.

Удовлетворить потребности США и обойтись без России

Билл Гейтс заявляет о готовности вложить миллиарды долларов в проект атомной электростанции нового поколения в городке Кеммерер, расположенный в американском штате Вайоминг, сообщает Bloomberg. Цель проекта – удовлетворить растущие потребности США в электроэнергии. К строительству будут привлечены 1 600 рабочих и местные бизнесы.

"Кеммерер вскоре станет домом для самого современного ядерного объекта в мире... Это масштабная веха для местной экономики, энергетической независимости Америки и борьбы с изменением климата", – написал Билл Гейтс в своем блоге.

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Я верю, что атомная электростанция следующего поколения, которую строит TerraPower, обеспечит будущее нашей страны и мира. Все, что мы используем, работает на электричестве: здания, технологии и все чаще транспорт. Чтобы достичь наших экономических и климатических целей, нам нужно больше, а не меньше чистой энергии. То, что мы заложили в Кеммерере, вскоре станет основой энергетического будущего Америки. Сегодня мы сделали самый большой шаг к безопасной, избыточной энергии с нулевым выбросом углерода,

– заявил Гейтс.



Проект АЭС в Вайоминге / TerraPower

Справочно! TerraPower, стартап, основанный Гейтсом, начал строительство своего первого коммерческого реактора в начале июня в Вайоминге после остановки угольной электростанции. TerraPower работает над более простыми и дешевыми реакторами с 2008 года и планирует завершить строительство первого нового реактора в 2030 году.

Я вложил более миллиарда и вложу еще миллиарды,

– сказал Гейтс, который является шестым самым богатым человеком мира по рейтингу миллиардеров Bloomberg.

Электростанция TerraPower, которая строится при участии министерства энергетики США, изначально должна была начать работу в 2028 году. Однако это означало бы, что станция будет использовать топливо из России. Гейтс назвал это неприемлемым, поэтому запуск перенесли на 2030 год.

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Главное отличие АЭС в Вайоминге от всех предыдущих – использование жидкого натрия вместо воды. В имеющихся атомных электростанциях реакция нагревает воду, которая затем используется для генерации электроэнергии. Конструкция реактора нового типа использует жидкий натрий как теплоноситель, то есть расплавленную соль, которая может накапливать тепло. По словам Гейтса, TerraPower планирует получать топливо для реакторов из США и от союзников.

Природный газ вытесняет уголь. Поэтому мы должны эффективно конкурировать с природным газом,

– говорит Гейтс.

Ядерную энергетику все чаще называют ключевым элементом борьбы с изменениями климата. На фоне этого растет количество компаний, которые работают над малыми реакторами.



В прошлом году 25 стран на конференции по изменению климата COP28 в Дубае заявили о намерениях утроить ядерные мощности.

Атом вместо угля и газа

Участок, где будет строиться новая АЭС, расположен рядом с Нотонской электростанцией компании PacifiCorp, которая прекратит сжигать уголь в 2026 году, а природный газ – через десять лет. PacifiCorp уже просчитывает, какое количество выработки ядерной энергии включить в свое долгосрочное планирование, пишет AP.



Закладка фундамента станции / Фото TerraPower

Работы на стройплощадке станции стартовали в начале июня, чтобы как можно быстрее построить реактор, ожидая одобрения от энергетического регулятора.

В чем особенность новой АЭС Россия пока является лидером в разработке реакторов с натриевым охлаждением. У государства-агрессора есть два таких реактора на Белоярской АЭС. Во Франции в разные годы работали реакторы "Феникс" и "Суперфеникс", однако оба прекратили работу.



Усовершенствованные реакторы обычно используют теплоноситель, отличный от воды, и работают при более низком давлении и высоких температурах. Такая технология существует десятилетиями, но в США для коммерческого использования все время продолжали строить большие реакторы с водяным охлаждением. Проект TerraPower в Вайоминге – это первый случай создания коммерческой натриевой АЭС в США примерно за 40 лет. Во время закладки фундамента станции Билл Гейтс заявил, что эта технология "вскоре станет основой энергетического будущего Америки".

Сколько будет стоить строительство

Ожидаемая стоимость проекта TerraPower – до 4 миллиардов долларов, половину из которых обеспечит министерство энергетики США. Эта сумма включает расходы на проектирование и лицензирование, поэтому следующие проекты будут обходиться дешевле.



Нотонская электростанция, возле которой Гейтс строит АЭС / Ron Wolf / flickr

Для сравнения, энергокомпания штата Джорджия недавно завершила строительство двух новых обычных реакторов стоимостью почти 35 миллиардов долларов. Стоимость расширения АЭС Вогтль включает 11 миллиардов долларов перерасхода.

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Важно! Сейчас основное топливо для американских ядерных реакторов – это уран-235, единственным коммерческим поставщиком которого является Россия, отмечает AP. Именно поэтому TerraPower отложила дату запуска в Вайоминге на два года – до 2030 года. Компания сейчас работает с другими бизнесами над разработкой альтернативных поставок, а министерство энергетики США привлечено к разработке топлива внутри страны.

Реактор электростанции в Вайоминге мощностью 345 мегаватт может генерировать до 500 мегаватт на пике мощности, что достаточно для обеспечения электричеством и теплом 400 000 домов. Планируется, что первые реакторы будут поставлять услуги жилым домам, но в будущем их могут строить и возле заводов, которые нуждаются в тепле. Сейчас большинство производств используют для этой цели сжигание полезных ископаемых.

Что будет дальше

В мае 2024 года комиссия по ядерному регулированию США приняла заявку TerraPower на разрешение на строительство.

"Это шаг, который выглядит бюрократией, но на самом деле является масштабной сделкой – что-то подобное произошло впервые с коммерческим нелегководным реактором за более чем 40 лет", – пишет Гейтс. Когда комиссия одобрит заявку, компания может начать строительство непосредственно реактора.

Процесс рассмотрения продлится несколько лет, поэтому TerraPower пока будет строить неядерные элементы объекта. В следующем году начнется строительство так называемого энергетического острова, где будут размещены паровые турбины и другое оборудование, которое фактически производит электроэнергию. Впоследствии реактор станет частью ядерного острова, компания надеется начать его строительство в 2026 году.