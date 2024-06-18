Однако сейчас ситуация ухудшается из-за вынужденных ремонтов блоков АЭС. Впрочем, такие меры всегда осуществляли летом, поскольку они необходимы для подготовки к отопительному сезону. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, передает 24 Канал.

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Почему проводят ремонты на блоках АЭС

В Украине снизили мощности на атомных электростанциях. Это привело к увеличению ограничений в использовании электроэнергии потребителями. Однако в этом есть значительная потребность для подготовки к отопительному сезону.

Сейчас весенне-летний период это традиционный период для того, чтобы проводить ремонтную кампанию на тех объектах, которые подлежат плановому ремонту, на которых необходимо подготовиться к осенне-зимнему периоду, к отопительному сезону,

– объяснила заместитель министра энергетики.

По ее словам, необходимо обеспечить работу всех атомных энергоблоков, чтобы позже иметь хотя бы базовый объем генерации. Поэтому, сейчас проводятся соответствующие технические мероприятия.

Светлана Гринчук также добавила, что сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные мероприятия энергетических объектов, которые накануне были повреждены в результате российских обстрелов.

Об этом уже предупреждали

Накануне глава правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий заявил, что с 15 июня мощность на атомных электростанциях снизится. А на следующей неделе ситуация станет еще хуже.

Причиной является снижение мощности на атомных электростанциях. В конце июня будет осуществлен еще один дополнительный шаг снижения мощности, который является частью ремонтной кампании.

По его словам, ремонты нельзя отсрочить, ведь в это время перегружают топливо.