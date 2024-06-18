Однак наразі ситуація погіршується через вимушені ремонти блоків АЕС. Втім, такі заходи завжди здійснювали влітку, оскільки вони є необхідними для підготовки до опалювального сезону. Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає 24 Канал.

Дивіться також Через спеку споживання зростає: як відключатимуть світло в Україні 19 червня

Чому проводять ремонти на блоках АЕС

В Україні знизили потужності на атомних електростанціях. Це спричинило збільшення обмежень у використанні електроенергії споживачами. Однак у цьому є значна потреба для підготовки до опалювального сезону.

Зараз весінньо-літній період це традиційний період для того, щоб проводити ремонтну кампанію на тих об'єктах, які підлягають плановому ремонту, на яких необхідно підготуватися до осінньо-зимового періоду, до опалювального сезону,

– пояснила заступниця міністра енергетики.

За її словами, необхідно забезпечити роботу усіх атомних енергоблоків, аби пізніше мати хоча б базовий об'єм генерації. Тому, зараз проводяться відповідні технічні заходи.

Світлана Гринчук також додала, що наразі тривають ремонтно-відновлювальні заходи енергетичних об'єктів, які напередодні були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Про це вже попереджали

Напередодні глава правління НЕК "Укренерго" Кудрицький заявив, що з 15 червня потужність на атомних електростанціях знизиться. А наступного тижня ситуація стане ще гіршою.

Причиною є зниження потужності на атомних електростанціях. Наприкінці червня буде здійснено ще один додатковий крок зниження потужності, який є частиною ремонтної кампанії.

За його словами, ремонти не можна відтермінувати, адже в цей час перевантажують паливо.