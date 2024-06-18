Тому завтра, 18 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів. В Укренерго розповіли деталі.

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Чи вимикатимуть світло завтра

Завтра, 19 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00,

– йдеться у повідомленні Укренерго.

Там зауважили, що причиною таких обмежень є прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

Водночас зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

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