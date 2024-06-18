Тому завтра, 18 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів. В Укренерго розповіли деталі.
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Чи вимикатимуть світло завтра
Завтра, 19 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00,
– йдеться у повідомленні Укренерго.
Там зауважили, що причиною таких обмежень є прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.
Водночас зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Які масштаби руйнувань енергосистеми України
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала енергетиці України збитків на суму понад 56 мільярдів доларів. Найбільше постраждала теплогенерація – прямі збитки перевищують 5 мільярдів доларів.
- Країна-агресор знищила вже 9 гігаватів потужності – це половина від піку споживання енергії в Україні минулої зими.
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив про наміри побудувати до 1 гігавата маневреної газової генерації на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024.
- Зауважимо, голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що до кінця липня в українській енергосистемі буде складна ситуація. Через це графіки відключення будуть більш жорсткими та тривалішими.