Пошкодження теплової генерації

Київська школа економіки дослідила збитки енергетичного сектору України від ворожих обстрілів.

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Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 мільярда доларів, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять 50,5 мільярда доларів,

– написала школа у своєму дослідженні.

Рейтинг постраждалих структур енергетики виглядає так:

теплова генерація – прямі збитки перевищують 5 мільярдів доларів;

великі ГЕС та ГАЕС – 2,4 мільярда доларів;

інфраструктура з передачі електроенергії – 2,1 мільярда доларів.

За останніми даними, пошкоджено близько 50% високовольтних підстанцій електропередач. Крім того російські війська завдали масштабних руйнувань, практично знищивши всі нафтопереробні заводи в Україні, а також значну частину інфраструктури зберігання нафти і нафтопродуктів.

Нагадаємо! "Укренерго" вже повідомляло, що українські теплові та гідроелектростанції зазнали значних пошкоджень внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Тепер ці станції наразі не можуть виробляти електроенергію на своїх попередніх потужностях.

Україна побудує до 1 гігавата маневреної генерації

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри побудувати до 1 гігавата маневреної газової генерації на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024.

Володимир Зеленський Президент України У цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Прямо в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 гігавата потужності вже цього року. Сьогодні і ще 4 гігавати в найближчі роки.

Для нормального функціонування енергетики України важлива потужна та децентралізована маневрена газова генерація, яка може вирішити питання дефіциту енергії вже сьогодні. Наступним кроком буде переведення генерації на водень та збалансування нової "зеленої" енергії.