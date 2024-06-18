Поэтому завтра, 18 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. В Укрэнерго рассказали подробности.

Смотрите также Отключение света перенесли: какая ситуация в энергосистеме Украины 18 июня

Будут ли свет выключать завтра

Завтра, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Там отметили, что причиной таких ограничений является прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

В то же время, отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Какие масштабы разрушений энергосистемы Украины