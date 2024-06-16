Об этом в эфире Супильного сообщил председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он пояснил, что графики отключения станут более длительными по нескольким причинам, передает 24 Канал.
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До конца июля отключения света станут более жесткими
По словам Кудрицкого, в следующие несколько недель и до конца июля ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо тяжелее. Поэтому, с 11:00 до 23:00 отключения света будут несколько большими, чем в остальное время суток.
Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому надо готовиться к тому, что где-то месяц – полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так – достаточно существенными,
– заявил Кудрицкий.
В то же время он пояснил, что это не означает, что света не будет в течение всего времени. Кудрицкий подчеркнул, что только графики могут стать больше.
Председатель Укрэнерго также объяснил, что на дефицит электроэнергии влияют 3 фактора:
- ремонты атомных электростанций,
- величины импорта,
- погода, которая влияет на потребление электричества.
Почему с понедельника ухудшится ситуация в энергосистеме
- В Укрэнерго уже анонсировали, что 17 июня графики отключения будут действовать с 08:00 до 24:00. В то же время с 11:00 до 22:00 графики будут действовать для большинства потребителей.
- В то же время со следующей недели ситуация в энергосистеме станет сложнее, поскольку на ремонт выйдет энергоблок АЭС. Из-за ремонтной кампании производство электроэнергии снизится, а потому отключения света могут быть более длительными.
- Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что в июле действительно будет сложная ситуация. Так, света может не будет до 8 часов в сутки. Харченко добавил, что июль 2024 года станет "репетицией" перед графиками отключения зимой.
- Что касается отключений зимой, то спрогнозировать ситуацию пока сложно спрогнозировать. Некоторые западные СМИ утверждают, что зимой света может не быть до 20 часов в сутки. Однако в Укрэнерго отмечают, что такие материалы являются частью российской пропаганды и ИПСО.