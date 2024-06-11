У своїй промові глава держави у цифрах виклав наслідки російських повітряних атак для енергетичної інфраструктури України. За його словами, надзвичайно важливо відновити потужності до початку зими.

Дивіться також Зеленського розчарувала відмова Китаю приїхати на Саміт миру, – ЗМІ

Україна прагне відновити потужності

Володимир Зеленський розповів, що наразі в України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації до кінця 2024 року. Ще 4 гігавати хочуть відновити протягом наступних років.

Особливо важливо поновити потужності до початку опалювального сезону у нашій державі.

У найближчій перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити, до зими, це так важливо, протягом наступних 3 – 4 місяців,

– заявив український лідер.

За його словами, внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігаватів потужності, водночас пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігаватів. Отже, половини тепер не існує.

"Берлін – це близько 2 гігаватів потреби. Мюнхен – десь до 3 гігаватів. Ми вже втратили в рази більшу генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації – вони просто знищені Путіним. І це ще не межа його терору, на жаль", – наголосив Зеленський.

Президент звернувся до партнерів

Як пояснив глава держави, Україна знає, як забезпечити реалізацію швидкого відновлення, однак для цього потрібне обладнання, яке інші країни можуть надати із зупинених електростанцій, а також фінансова підтримка.

Зокрема, ще один важливий елемент, який може допомогти, це високоефективна децентралізована маневрова газова генерація, яка розв'яже питання дефіциту енергії сьогодні.

Саме в цій галузі в рамках нашої конференції ми підписуємо перші контракти. Саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства, передусім для експортно-кредитного фінансування проєктів, а також вашої експертизи та реального досвіду,

– заявив президент.