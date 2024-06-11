У ЗМІ вважають, що рішення Китаю могло стати результатом зусиль Кремля. Нагадаємо, що 31 травня Пекін підтвердив, що не братиме участі у Глобальному саміті миру і буде "продовжувати по-своєму просувати мирні переговори".

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Зеленський розкритикував Китай

Видання звертає увагу на те, що візит Зеленського до Сінгапуру був несподіваним та здивував багатьох, адже безпекова ситуація в Азії не надто стосується Києва, і це в той час, коли ситуація на фронті в самій Україні не найкраща.

Тому автори статті припускають, що поїздка Зеленського на сінгапурський безпековий саміт стала його відповіддю на позицію КНР щодо Саміту миру.

В Сінгапурі президент України заявив, що Китай став "знаряддям у руках Путіна" і намагається відмовити окремі держави відправляти свої делегації на швейцарський саміт.

У Виданні зазначили, що виступ Зеленського в Сінгапурі був "надзвичайно гострою виставою".

"Відмова КНР є гірким розчаруванням для Зеленського, а також для уряду Німеччини, який вмовляв Китай до участі. Участь Китаю, навіть якщо тільки у формі спеціального посланника, додала б саміту значно більшої ваги", – зазначає видання.

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