В СМИ считают, что решение Китая могло стать результатом усилий Кремля. Напомним, что 31 мая Пекин подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира и будет "продолжать по-своему продвигать мирные переговоры".
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Зеленский раскритиковал Китай
Издание обращает внимание на то, что визит Зеленского в Сингапур был неожиданным и удивил многих, ведь ситуация с безопасностью в Азии не слишком касается Киева, и это в то время, когда ситуация на фронте в самой Украине не самая лучшая.
Поэтому авторы статьи предполагают, что поездка Зеленского на сингапурский саммит по безопасности стала его ответом на позицию КНР по Саммиту мира.
В Сингапуре президент Украины заявил, что Китай стал "орудием в руках Путина" и пытается отговорить отдельные государства отправлять свои делегации на швейцарский саммит.
В Издании отметили, что выступление Зеленского в Сингапуре было "чрезвычайно острым спектаклем".
"Отказ КНР является горьким разочарованием для Зеленского, а также для правительства Германии, который уговаривал Китай к участию. Участие Китая, даже если только в форме специального посланника, добавило бы саммиту значительно большего веса", – отмечает издание.
Глобальный саммит мира: последние новости
- Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое участие в событии и анонсировал свой предстоящий визит в Украину. Он подчеркнул, что Саммит мира станет важным этапом на пути к установлению долгосрочного мира.
- В то же время Президент США Джо Байден не будет присутствовать на мероприятии. Вашингтон будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
- Швейцарские представители уже заявили, что Саммит мира является лишь началом переговоров о прекращении войны. Они надеются, что на следующей встрече будет присутствовать Россия, поскольку для достижения мира важно иметь за столом обе стороны конфликта.