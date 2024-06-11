В СМИ считают, что решение Китая могло стать результатом усилий Кремля. Напомним, что 31 мая Пекин подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира и будет "продолжать по-своему продвигать мирные переговоры".

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Зеленский раскритиковал Китай

Издание обращает внимание на то, что визит Зеленского в Сингапур был неожиданным и удивил многих, ведь ситуация с безопасностью в Азии не слишком касается Киева, и это в то время, когда ситуация на фронте в самой Украине не самая лучшая.

Поэтому авторы статьи предполагают, что поездка Зеленского на сингапурский саммит по безопасности стала его ответом на позицию КНР по Саммиту мира.

В Сингапуре президент Украины заявил, что Китай стал "орудием в руках Путина" и пытается отговорить отдельные государства отправлять свои делегации на швейцарский саммит.

В Издании отметили, что выступление Зеленского в Сингапуре было "чрезвычайно острым спектаклем".

"Отказ КНР является горьким разочарованием для Зеленского, а также для правительства Германии, который уговаривал Китай к участию. Участие Китая, даже если только в форме специального посланника, добавило бы саммиту значительно большего веса", – отмечает издание.

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